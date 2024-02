/ANKETA/ Skoro přesně před dvěma lety byl v Kralupech nad Vltavou otevřen parkovací dům. Zatím bývá ve všedních dnech naplněn jen napůl. Od sídlišť, kterým stávající parkovací místa už dávno nestačí, je podle mnohých řidičů příliš vzdálený. Měli by zájem o další, blíže k jejich domovům, když by roční náklady na parkování odpovídaly částce za pronájem garáže?

Parkovací dům v Kralupech před otevřením před dvěma lety. | Foto: se svolením MěÚ Kralupy nad Vltavou

Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou se nachází zhruba pět set metrů od vlakového nádraží a autobusového terminálu, tedy v podobné vzdálenosti jako třeba Palackého náměstí. Má sloužit v rámci systému P+R (park and ride, tedy zaparkuj a jeď) řidičům, kteří dojíždějí do zaměstnání vlaky nebo autobusy. I lidem ze širokého okolí.

Zatím bývá parkovací dům se 350 místy obsazen ve všedních dnech z poloviny. Kralupský starosta Libor Lesák to uvedl v otevřeném dopisu občance na téma parkování, zveřejněném na webu města, s tím, že ale obsazenost stále stoupá.

„Nově jsme zavedli možnost celoročního pronájmu vyhrazeného parkovacího místa za cenu 12 tisíc korun bez povinnosti denního výjezdu,“ uvedl starosta. Jinak je denní sazba dvacet korun, která s čtvrtletní kartou klesá na jedenáct korun.

Zejména na sídlištích, která pocházejí ze sedmdesátých let minulého století, je obtížné nalézt volné místo pro auto nejen v pozdním odpoledni a večeru. Jak daleko to odtud mají lidé k parkovacímu domu? Podle serveru mapy.cz je to ze sídliště V Zátiší přibližně kilometr a čtvrt, tedy asi dvacet minut chůze, z Hůrky kolem kilometru a osmnácti minut, ze sídliště u Cukrovaru to je nejblíž, přes 900 metrů, což odpovídá zhruba 14 minutám.

Přes sto milionů a bez dotace

Jak připomněl kralupský starosta, na Cukrovaru je 658 bytů a 439 parkovacích míst. „To znamená, že i při zavedení modrých zón, kdy by byla poskytnuta jedna parkovací karta na jeden byt, by neměli všichni parkovací místo zajištěno. A co s druhým nebo i třetím autem?“ ptal se v otevřeném dopisu.

Jak by to řešili řidiči? Pochopitelně parkovacím domem, který by měli na dohled. Pokud ale není umístěn u dopravních uzlů, aby odpovídal systému P+R, není šance na dotaci. Kralupy nad Vltavou postavily parkovací dům nedaleko obou místních nádraží za 116 milionů korun, dotace jim přitom přispěla zásadní částkou 92 milionů. Pokud by se měly u případné další stavby obejít bez ní, museli by si řidiči za parkování výrazně připlatit.

„Místa v novém domě by musela být zpoplatněna, aby se provoz a investice postupně zaplatily. Při návratnosti do 20 let by poplatek musel být nejméně 2,5 tisíce korun za měsíc. Za tuto cenu jsou v Kralupech nabízeny k pronájmu garáže,“ vysvětlil kralupský starosta, podle kterého by na jaře měla na sídlišti proběhnout anketa, a pokud by řidiči za těchto podmínek měli zájem, byl by další parkovací dům navržen do investičního plánu města.