Od pondělí ale podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše začne městská policie podnikat kroky proti těm, kteří parkují, kde nemají. Několik posledních dní bylo obdobím, kdy si měli lidé zvyknout, že už opět platí pravidla ohledně parkování. „Automaty byly nejprve vypnuté, potom jsme je pustili na zkušební provoz, zda tam nejsou technické, nebo jiné problémy. Ukázalo se, že jsou v pořádku, v pondělí začíná ostrý provoz i s kontrolou,“ uvedl.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Právě v Mělníku vznikl ale problém s tím, že lidé na náměstí začali parkovat kdekoliv a ve velkém množství. „Do jisté míry šlo o drobné zneužití toho, že tam mohli parkovat i lidé bez parkovacích karet. Náměstí bylo úplně plné, těžko se zjednával nějaký pořádek,“ řekl Ctirad Mikeš. Situaci ale nechali v nouzovém režimu na volno, jak vysvětlil. „Nás se to nijak nedotklo, pouze tou komplikací v úřední dny. To by za normálních okolností nenastalo,“ vysvětlil situaci v Mělníku během posledních týdnů, co se týká parkování.

Naopak v Kralupech nad Vltavou nebylo vrácení parkování do původního režimu prioritní záležitostí. „Městská policie měla jiné starosty, na místech placeného parkování se neplatilo. Zatím jsme neřešili změnu,“ uvedl starosta Kralup Marek Czechmann. Řešit by téma mělo vedení města nejdříve 11. května. „Budeme se tématem zabývat na další radě,“ uvedl. Záleží, jaký budou mít na problematiku názor jak ostatní radní, tak i městská policie.

Situace se vůbec nezměnila v Neratovicích. Tam není jediné parkovací místo placené. „Nemáme tedy co zavádět,“ komentoval starosta Roman Kroužecký situaci. Podle studie parkování, kterou si město nechalo zpracovat, schází ve městě 350 parkovacích míst. Policie dohlíží na velmi hrubé prohřešky, třeba když někdo parkuje v křižovatce, nebo podobných místech. V městě se chystají nedostatek parkovacích míst řešit stavbou parkovacího domu. „Jakmile budeme mít místa, která nám scházejí, uděláme celý zónový systém. To ale v současné době bohužel nejde,“ uvedl Roman Kroužecký. V současné době se město dostává do fáze, kdy chce zadat projektovou dokumentaci, výstavbu chce vedení města stihnout do konce svého volebního období. Stát by mělo 90 milionů bez daně podle platných odhadů a stát by mělo v blízkosti obchodního domu Tesco. „Parkoviště má mít 360 míst a dalších 500 bude připravených, aby se tam dal parkovací dům rozšířit, půjde tedy o výstavbu na dvě etapy,“ dodal k parkování v době koronakrize a i plánům do budoucnosti starosta Roman Kroužecký.