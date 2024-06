„Auta stojí všude. Na chodnících, kde je děti cestou do školy musí obcházet po silnici, na trávnících nebo řidiči nemají problém stát v kořenové zóně stromů, často přímo na kořenech, což může být pro stromy devastující," řekla Deníku o svých zkušenostech Evelína Prváková z Mělníka.

„Analýza bude trvat sedm měsíců. Nechceme to spustit na začátku července, protože letní prázdniny dost zkreslují. A my potřebujeme tvrdá data," uvedl Špergl.

Radní Jindřich Špergl o parkování v Mělníku. | Video: Deník/Alena Hedvíková

Celý projekt za bezmála tři sta tisíc korun bude prováděn firmou Městské parkovací domy Mladá Boleslav, která zároveň navrhne řešení, jak zefektivnit stání pro majitele vozidel.

Parkovací dům možná v Bezručovce

„Pravděpodobně se dopracujeme k návrhu s modelem parkovacích zón, ale to nechci předbíhat. Nejdříve vznikne tým složený ze zástupců městské policie, životního prostředí a oddělení správy a údržby komunikací. Vše musí být samozřejmě v souladu s přírodou," připomněl radní pro dopravu s tím, že například lidé na sídlištích určitě ocení, když se vrátí z práce večer domů a budou mít kde zaparkovat.

Kromě parkovacích zón se nabízí i možnost parkovacího domu u autobusového nádraží v Bezručově ulici. „Jenže je otázkou, zda lidé využijí parkovací dům, aby si došli třeba na kontrolu do nedaleké nemocnice. Možností je mnoho," podotkl radní.

„S konečným výsledkem otevřeme debatu s obyvateli jednotlivých částí města včetně bytových družstev, abychom našli co nejlepší řešení pro všechny," dodal Špergl k procesu, který by se mohl uskutečnit během následujících dvou let.