Na Pražskou integrovanou dopravu mířily podle mluvčího Filipa Drápala stížnosti dopravců. „Byli jsme nuceni udělat mimořádná opatření," potvrdil Drápal, že zastávky Čechova, U požárního domu, Gymnázium a U Jízku jsou kvůli problematickému průjezdu autobusů od 26. září dočasně přesunuty do Přemyslovy ulice.

O změně se prý na radnici dozvěděli až na základě stížností občanů. „Od tamních obyvatel jsme zjistili, že zastávky byly přesunuty. Okamžitě jsme oslovili Pražskou integrovanou dopravu a dohodli si schůzku," řekl Deníku kralupský místostarosta Vojtěch Pohl (Kralupy Nová Vlna).

„Město slíbilo, že zařídí dohled nad správným parkováním. Mimořádná opatření by tak měla v příštích dnech skončit. Celá věc se řeší ve spolupráci s kolegy z Integrované dopravy Středočeského kraje," uvedl po schůzce se zástupci kralupské radnice Filip Drápal.

Problémem jsou i auta parkující vzorně

Řešení přitom nebude snadné, podle místostarosty Pohla totiž hladké cestě autobusů touto čtvrtí brání i auta stojící v parkovacích pruzích. „I správně zaparkované auto brání v projetí hlavně větším autobusům. Nyní se řeší, jak nejlépe nastavit podmínky vyhovující všem. Nechceme rozhodně kvůli tomu rušit trasu, která obsluhuje i školy ve městě," zdůraznil Pohl.

Mluvčí města Aleš Levý připomněl, že k parkovacím problémům ve čtvrti mohly přispět i opravy Čechovy ulice. „Musíme brát v potaz, že se doprava v lokalitě vrací to do normálních kolejí a situace by se mohla zlepšit. Ulice Čechova je zkolaudována od konce září," řekl Deníku.

Aby radnice zabránila řidičům parkovat ve městě například v křižovatkách nebo na zákazu zastavení, navázala nově spolupráci s odtahovou firmou. „Do teď to fungovalo tak, že strážníci městské policie zavolali k nevhodně stojícímu autu technické služby. Ty mají jeden odtahový vůz, který ale na desítky špatně parkujících aut po městě nestačí," vysvětlil Levý.

Parkování na divoko se řidičům prodraží

Řidičům se odtah vozidla při nesprávném parkování prodraží. Za úplný odtah vozidla do prostor technických služeb v ulici Ke Kocandě vyjde řidiče auta do 3,5 tuny na 2 590 korun. Odtah částečný, kdy řidič zastihne odtahovou službu při nakládání svého vozidla, stojí 2390 korun. A za odtah neúplný, tedy výjezd odtahovky bez použití techniky, zaplatí řidič 1590 korun. U automobilu do 5,9 tuny vychází odtah na 3890 korun, částečný na 3690 korun a neúplný odtah na 3290 korun.