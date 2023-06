„Tady se v minulosti vytvořila atmosféra, že město nemá podnikat. A podnikali všichni kolem. Město se připravovalo o výnosy a bohatli jiní.,“ poznamenal radní Jindřich Špergl (TOP 09) s tím, že správnou cestou je nyní nájem ukončit a převzít parkoviště do kompetence města. „Rada města vyhodnotila smluvní podmínky jako nevýhodné a rozhodla se nevyhovět žádosti společnosti P+J Mělník o prodloužení nájemní smlouvy, která končila k letošnímu 30. dubnu. Vedení města prodloužilo dobu nájmu o dva měsíce tak, aby se situaci mohli přizpůsobit lidé, kteří tam parkují." potvrdil Špergl.

Parkovací zónu bude nově provozovat město. Jen bude chvíli trvat, než se otevře. „Pokud půjde vše podle plánu, bude parkoviště opět v provozu od letošního 1. září," vysvětlil Špergl.

Zpět do rukou města připadne pozemek 1. července a začne rekonstrukce. Zastupitelstvo už schválilo plán investice 950 tisíc korun. „Investujeme do svého majetku, do systému, který má budoucnost. Návratnost rekonstrukce by měla být jeden a půl roku. Náklady na provoz parkoviště budou výrazně nižší, protože tam nebude potřeba pracovních sil," poukázal Špergl na novou technologii, kdy má být pozemek místo hlídačů střežen kamerovým systémem.

Cena parkování od září? Zatím to není jasné

Za bývalého provozovatele stálo měsíční stání okolo 680 korun. Jakou částku bude chtít za parkování na hlídané ploše město, zatím není známo.

Podnikatel Jaroslav Egr, který parkoviště dlouhá léta provozoval, tam podle svých slov investoval stovky tisíc korun. A ty se mu nevrátí. „S městem jsme se dohadovali, jakou cenu požaduji. Pokaždé byla jiná domluva. Nakonec to dopadlo tak, že nic nedostanu. Byl jsem ochoten přenechat jim pozemek i s potřebnými věcmi za čtyři sta tisíc. Přitom tam za šest set tisíc leží štěrk, který jsem nechal dovézt. Tím pádem městu věnuju šest set tisíc, ať se s tím udáví. Já od nich už nic nechci," řekl Deníku Egr, který musí plochu vyklidit k poslednímu červnu.

„Provozovatel po nás chtěl nejdříve milion, pak čtyři sta tisíc, odstupné následně ještě snížil na dvě stě tisíc a nakonec řekl, že nechce nic,“ prohlásil na zasedání, kde se parkoviště řešilo, starosta města Tomáš Martinec (ODS).

Opoziční zastupitelé kritizovali v souvislosti se změnami na parkovišti nedostatečnou komunikaci ze strany města směrem k občanům, kteří tam parkují svá auta. „Ve zpravodaji Mělnická radnice nebyla žádná informace, teprve před asi týdnem šel jeden příspěvek na facebooku. To je málo, navíc bez uvedení cen, které budou lidé za parkování platit, a bez termínu od kdy," komentoval nejasnosti Ondřej Tichota (Máme rádi Mělník) s tím, že teď není jasné, kde budou lidé v lokalitě v následujících dvou měsících parkovat. „Všude je plno,“ konstatoval.

Starosta Martinec hájil vedení města s odůvodněním, že město není povinno informovat klienty provozovatele.