Další parkoviště K+R má vzniknout také u ZŠ Jaroslava Seiferta, a to přímo u chodníku u školní budovy. V tomto případě ale bude parkoviště časově omezeno, aby zde mohli například večer parkovat rezidenti.

„Především v ranních hodinách vzniká u škol poměrně svízelná situace, a to se netýká jenom Mělníka, ale i jiných měst. V srpnu jsme parkoviště K+R otevírali u ZŠ Jindřicha Matiegky v Pražské ulici a myslím, že se to velice osvědčilo a rodiče to kvitují. Vedení města proto přistoupilo k tomu, že vyznačíme tato parkoviště také u dalších dvou základních škol,“ vysvětluje záměr radnice mělnický místostarosta Milan Schweigstill.