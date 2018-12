Mělník – Parkoviště u mělnické základní školy Jindřicha Matiegky na Pražské ulici by se mohlo už od následujícího školního roku stát průjezdnějším.

ilustrační | Foto: denik

Parkoviště sice patří k přilehlým obytným domům, ale zajíždějí na něj především rodiče, kteří vezou své děti do školy. Před osmou hodinou se tak mnohdy stává neprůjezdným a vozidla stojí i na místech, která k tomu určená nejsou.

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se teď chystá jeho úprava. „Vypsali jsme výběrové řízení na stavební firmu, která parkoviště přebuduje. To poběží až do konce ledna příštího roku,“ potvrdil první místostarosta s tím, že se přemístí i současná kontejnerová stání. „Vznikne tam jakási točna, kam bude možné zajet autem, dítě vyložit a zase pohodlně odjet,“ uvedl Schweigstill. Teď se totiž dost často stává, že se auta naštosují za sebou tak, že je velmi obtížné z parkoviště vůbec vyjet a uvolnit tak místo dalším rodičům. „Situace by se úpravou mohla alespoň zlepšit,“ dodal místostarosta.

Přebudování parkoviště mezi školou a panelovými domy, které je pro zhruba 30 aut, ale mnohdy jich tu stojí i 50, přijde město na něco málo přes 5 milionů korun. Samotná stavba by se potom podle vedení msta mohla realizovat během letních měsíců v červnu nebo červenci.