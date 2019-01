Mšeno, Mladá Boleslav – V sedle svých starých československých motocyklů vyráží několikrát do roka na veteránské akce po okolí…

Pavel Francírek jezdí na motocyklech už přes padesát let. | Foto: Deník/ Jiří Říha

Na motorce začal jezdit už před padesáti lety a přátelství s jednostopými stroji mu vydrželo celý život.

Pavel Francírek z Mladé Boleslavi v sedle svých starých československých motocyklů vyráží několikrát do roka na veteránské akce po okolí.

A bývá také tradičním účastníkem mnoha vyjížděk a srazů mšenského veteran klubu, kde už ho všichni dobře znají.



„Do Mšena jezdím už asi deset let, začal jsem krátce potom, co byl tamní klub založen. Nestíhám se zúčastňovat všech jeho akcí, ale většinou ty dvě až tři za sezonu zvládnu," říká majitel šesti motocyklů, který si většinou nenechá ujít první a poslední mšenskou vyjížďku – vymetání výfuků na jaře a zavírání šoupátek na podzim.

Čas si v kalendáři rezervoval také na Setkání motocyklů československé výroby, které se v sobotu konalo ve Mšeně už potřetí.



V domácí Mladé Boleslavi Pavel Francírek nevynechal dosud ani jeden ročník Svatováclavské jízdy, na níž se každým rokem sjíždějí desítky krásných exemplářů, aut i motorek. Ta se bude letos na podzim konat už pojedenácté. Setkání letitých vozidel ve městě automobilismu většinou absolvuje společně se svým synem. Ten letos otce následoval i do Mšena. „Vyprávěl jsem mu o mšenském setkání, zajímalo ho to, tak se tam se mnou vypravil na čezetě sto padesátce," připomíná Pavel Francírek, jenž tentokrát osedlal Jawu 250 pérák.



Právě pérák patří k jeho nejoblíbenějším strojům. „Oblíbil jsem si ho, protože je nižší a dobře ovladatelný, jede se na něm lépe než na o něco novější kývačce, ale nepomlouvám ji," popisuje s úsměvem Mladoboleslavák, jehož kořeny sahají až do Jablonce nad Nisou a Litoměřic.



Motocykl si pro jízdu vybírá vždy podle toho, kam zrovna míří. Na projížďku Českým rájem vyhraje pokaždé pérák nebo o sto kubíků slabší zetka, na hlavní silnice osedlá většinou jediného cizince ve svém vozovém parku, jímž je chopper.



Na motocyklu začal jezdit ve svých šestnácti letech. Tehdy to jako u spousty mladých kluků byla Jawa 50 pionýr, na které každou neděli v teplých měsících absolvoval stokilometrovou cestu z Litoměřic do školy v Liberci. A v sobotu pak startoval z internátu zase domů. Po studiích si dal od motocyklů na nějaký čas pauzu a vrátil se k ním opět na konci osmdesátých let, kdy si přivezl legendární Jawu Robot. Ta spolu s pionýrem po tatínkovi čeká v garáži na opravu.

Většinu oprav svých motorek zvládá Pavel Francírek sám. „Ke strojařině mám blízko, takže různé montáže, demontáže, seřízení motoru nebo třeba výměnu pneumatik si dělám sám."



O svých motorkách ovšem tvrdí, že nejsou renovované, ale jen opravené. „Jsou v podstatě v nálezovém stavu. Udržuji je tak, aby byly v provozuschopném stavu a jednou za dva roky prošly technickou kontrolou. Kdo se na ně ale podívá z blízka, tak vidí, že renovované nejsou," doplňuje Pavel Francírek.



A je ve výhledu nějaký další přírůstek do garáže? „Vzhledem k věku to už nechám a budu rád, když to tak vydrží," dodává mladoboleslavský motorkář.

Vizitka

Pavel Francírek se narodil před sedmašedesáti lety v Jablonci nad Nisou, odkud se s rodinou přestěhoval do Litoměřic a pak do Mladé Boleslavi, kde žije dodnes. Na motocyklech jezdí od šestnácti let. Vlastní pět starých československých motocyklů od padesáti do dvě stě padesáti kubíků a na rychlejší jízdu si pořídil Yamahu 250 Chopper.