Region - Obyvatelé obcí, kteří žijí blízko letiště ve Vodochodech, se s rozšířením letiště nesmíří. Dali to najevo peticemi

Petici Stop letišti Vodochody podepisovali lidé i na kralupském setkání s politiky. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Přes značné protesty lidí proti rozšíření dosavadního letiště Vodochody na veřejný mezinárodní airport se investiční skupina Penta Investments, která letiště vlastní, projektu nevzdává.



V budoucnu by podle záměru Penty mělo mezinárodní letiště odbavit až tři a půl milionu cestujících za rok. Jaký hluk by museli lidé snášet v případě, že by se z letiště ve Vodochodech stal mezinárodní airport? Právě to by chtěli obyvatelé vesnic, kteří v blízkosti letiště žijí, vyzkoušet.



Obavy z nadměrného hluku z provozu letadel jsou pro ně černou můrou. Nad jejich domy by totiž denně mělo proletět přes sto čtyřicet letadel.

Podle generálního ředitele Letiště Vodochody Martina Kačura ale takovou simulaci letového provozu není možné připravit. „Pokud by ale v budoucnu došlo k takové kumulaci provozu, která by se skladbou i četností alespoň blížila předpokládaným hodnotám provozu, budeme o tom včas informovat,“ uvedl Kačur.



Právě otázkou možné simulace zvýšeného provozu letadel se zabývá otevřený dopis iniciativy Stop letiště Vodochody, která se snaží záměru rozšíření letiště zabránit.



Dopis, který za všech čtrnáct znepokojených obcí podepsal kralupský starosta Petr Holeček, se zabývá také otázkou posouzení vlivů na životní prostředí, dokumentací EIA.



První předložené dokumenty EIA Letiště Vodochody totiž ministerstvo životního prostředí odmítlo uznat. V současné době společnost pracuje na doplnění dokumentace.



„Máme zájem studii dopracovat a podat k dalšímu řízení co nejdříve. Mělo by se vše stihnout v prvním pololetí příštího roku,“ dodal Kačur.

Stovky znepokojených lidí už proti záměru společnosti Penta Investments podepsaly petici. Společně do boje proti rozšíření letiště vyrazilo i čtrnáct obcí, které se sdružily v iniciativě Stop letišti Vodochody.

Signatáři této petice jsou: Dolany, Dřínov, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Úžice, Veltrusy a Zlončice.