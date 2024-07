ČERT

Asi jedenáctiletý pes, kříženec střední velikosti, váží zhruba 20 kilo. Na podzim už to bude osm let, co žije v kralupském útulku. Rád trénuje a je hodně učenlivý, jeho velkou láskou je míček. Je vhodný k domku se zahrádkou. Dává přednost ženám, nemá rád hlavně starší muže, zvlášť v maskáčovém oblečení. Zřejmě následek špatných zkušeností. Je oblíbený mezi dobrovolníky, kteří chodit psy z útulku venčit, vzorně se prý chová i při návštěvách zahradních restaurací. Z poslední adopce před čtyřmi lety se ale po pár týdnech vrátil, protože pár lidí pokousal. Domov hledá u domku se zahrádkou, vzhledem ke všem okolnostem je ale vhodný i k virtuální adopci, kdy lze přispět na účet útulku konkrétnímu zvířeti.

