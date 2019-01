Kostelec - Kostelecká radnice investuje do opravy policejního sídla téměř půl milionu korun

Obyvatelé Kostelce nad Labem nebudou mít ve městě déle než měsíc policisty. Od třiadvacátého srpna do konce září bude totiž kostelecká policejní služebna kvůli rekonstrukci uzavřena. Dohodlo se na tom vedení policie s kosteleckou radnicí, která opravy interiéru zaplatí ze své kasy.

Podle starosty města Josefa Chalupy už služebna nesplňovala podmínky, jaké by měla. „Do rekonstrukce je zahrnuto přebudování místností včetně vnitřních příček, nová dlažba, okna a dveře,“ připomněl Chalupa a dodal, že celková investice do oprav policejního sídla se pohybuje kolem 450 tisíc korun.

Přestože se strážci zákona na několik týdnů přestěhují do šest kilometrů vzdálených Neratovic, na své město nezapomenou.

„Po dobu rekonstrukce budovy obvodního oddělení budou policisté přemístěni na oddělení v Neratovicích, odkud budou vyjíždět do svého služebního obvodu,“ vysvětlil mělnický policejní mluvčí Václav Tichý a řekl, že jediné, co se pro obyvatele Kostelce změní, jsou telefonní čísla. Ta, na která jsou zvyklí, nebudou funkční.

„V případě potřeby mohou lidé policisty kontaktovat na telefonních číslech 974 876 740 a 315 682 007. Popřípadě mohou využít tísňové linky 158 nebo 112,“ připomněl policejní mluvčí.

Starosta města Josef Chalupa předpokládá, že pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, měly by stavební práce opravdu s koncem září skončit.

„Jiná možnost nebyla, rekonstrukci by nebylo možné provést za provozu oddělení,“ vysvětlil starosta a dodal, že by se dočasné přemístění policistů do Neratovic nemělo Kostelce nijak dramaticky dotknout.