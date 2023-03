Ve facebookové skupině Mělník City se před nedávnem objevil komentář se stížností, že se v dětském pískovišti u volejbalového hřiště nachází láhev od limonády rozbitá na tisíc střepů. „Sklo je všude v pískovišti a nejde jen tak sebrat,“ psala Markéta Zábranská. Pod příspěvkem to komentovala řada mělnických rodičů. Podle jejich ohlasů to měla mít na svědomí nejspíš mládež, která se v prostoru s prolézačkami schází. „Tady jít na nějaké dětské hřiště je pro dítě životu nebezpečné,“ komentovala zprávu například Kateřina Špinarová.

Radnici ani technickým službám však nebezpečí na pískovišti u volejbalového hřiště nikdo z místních lidí nenahlásil. Dozvěděli se to až od Deníku.

Technické služby hned vyslaly na místo své zaměstnance. Jak Deníku potvrdil náměstek pro techniku a provoz Karel Pecina, už se tam nenacházely žádné střepy, které by mohly ohrozit hrající si děti.

Panika byla zbytečná, střepy zmizely

Kritika pískoviště na sociální síti zřejmě vyzněla dramatičtěji a střepy nebyly tak drobné, aby je některý z rodičů nemohl z písku odstranit. To však nemění nic na skutečnosti, že je podobné případy potřeba hlásit.

„O případu pískoviště za volejbalovým hřištěm jsme nevěděli, ale město řeší všechny podněty od občanů, i ty, které přicházejí prostřednictvím facebooku. Fotografie pak přeposíláme technickým službám, které se snaží v řádu dní problém odstranit," řekla Deníku mluvčí města Alena Matějčková.

Výměna písku čeká dětská pískoviště na jaře, podle vedoucího Technických služeb Mělník Kryštofa Marounka proběhne v dubnu a v květnu. „Písek musí projít atestací. Stává se pak, že nám některé matky volají, že z toho nejde udělat bábovička, ale všechno má svá pravidla," poznamenal Marounek a připomněl, že městská organizace se stará o sedmatřicet dětských hřišť. Výměna písku ve všech tak vychází zhruba na 200 tisíc korun.

Zaměstnanci technických služeb zároveň obcházejí hřiště pravidelně dvakrát v týdnu a uklízejí nepořádek, který tam zůstává po dětské zábavě.

„Maminky nám volají většinou s negativními poznatky. Třeba i s takovými, že si dítě zadřelo třísku do ruky o lavičku nebo že bychom měli místo houpacího koníka dát klouzačku," připomněl Marounek, že lidé mnohdy zapomínají, že technické služby o investicích do hracích prvků na hřištích nerozhodují, je to v kompetenci radnice.

Mělničané chtějí více dětských hřišť

Ani téměř čtyřicet hřišť není dost. Mělničané postrádají místa ke hrám pro děti v řadě míst.

„Určitě bychom uvítali hřiště kdekoli pod Neuberkem, kolem ulice Dobrovského a také v Chloumecké ulici. Pro nás je nejbližší hřiště patnáct minut pěšky na sídlišti nebo pětadvacet minut do kopce na Chloumku, přitom tady bydlí spousta dětí," řekla Gabriela Drejslarová o situaci ve čtvrti, kde žije.

Lidé zmiňují i lokalitu za Tescem, kde se podle nich nabízí velký prostor například pro lezeckou stěnu, rampu a další parkourové nebo herní prvky.

„Dětská hřiště jsou v žalostném stavu téměř všechna. Bylo by fajn oddělit část pro menší a větší děti. Přidat odpovídající prvky pro různé věkové kategorie. Zamezilo by se tak neustálým střetům malých dětí versus dospívajících," komentovala současný stav Kristýna Urbánková.

Nepadají ale pouze stížnosti. Například podle Květy Málkové jsou k nalezení hezká dětská hřiště na Pšovce a na Brabčově, zmínila i hřiště ve Velkém Borku v sousedství Mělníka.

Na koho se obracet v případě problémů na dětských hřištích



Technické služby Mělník: 315 622 593, TSM@TSMELNIK.CZ



Mgr. Karel Pecina, náměstek pro techniku a provoz: +420 777 921 181, k.pecina@tsmelnik.cz



Služebna Městské policie Mělník: 315 622 322, 315 635 129, mestskapolicie@melnik.cz



Městský úřad Mělník: 315 635 111, mu@melnik.cz