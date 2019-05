Školka má čtyři třídy umístěné ve dvou patrech. Kvůli lepší orientaci a pro radost dětí i paní učitelek jsou označeny znaky zvířátek Delfínci, Motýlci, Žabičky a Berušky.

Třídy jsou členěny na dvě části. První část tvoří herna s hracími koutky, která je také prostorem pro každodenní cvičení a odpočinek. Druhá část se stolečky je určena především pro tvořivé činnosti a stolování.

Třídy jsou vybaveny novým, anatomický vyhovujícím nábytkem z přírodních materiálů a klavírem. Stěny jsou vymalovány sytými barvami a doplněny dekoracemi z malované dřevěné překližky. Součástí každé třídy je barevně sladěná koupelna a šatna.

Mateřská škola Písnička je zasazena do veliké zahrady, ve které je plno vzrostlých stromů, které poskytují příjemný stín a dostatek travnaté plochy pro volné hry dětí během celého roku. Zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti se zahradními domky na hračky. Nově je v ní instalována také dřevěná loď sloužící jako průlezka. Do dalších let má školka v plánu vybudovat více dřevěných hracích prvků.

V Písničce pracuje stálý kolektiv zkušených učitelek, které se celoživotně dále vzdělávají a tvoří tak profesionální tým. Hlavním cílem všech zaměstnanců je spokojené dítě. Důraz je tedy kladen na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí a také na vylepšování podmínek pro jejich socializaci a kultivaci, aby mohly tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí.

Už zítra v tištěném vydání Nymburského deníku představíme další třídy MŠ Písnička z Neratovic