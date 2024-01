Cena piva jde nahoru posledních pět let. Vláda ve svém konsolidačním balíčku přesunula od Nového roku točené pivo z desetiprocentní sazby DPH do základní sazby 21 procent. A je to znát. Hlavně u piva z Plzeňského prazdroje, které se v žebříčku cen drží na první příčce.