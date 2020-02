V listopadu loňského roku oznámila mělnická radnice plán, který měl pomoci snížit objem odpadu na skládkách či v kontejnerech. Nová hala měla vzniknout v areálu technických služeb.

„Nyní to vypadá špatně. Do výběrového řízení se opět nikdo nepřihlásil, proto tento projekt budeme muset odložit,“ vysvětluje situaci mělnický místostarosta Milan Schweigstill. Dle jeho slov se však radnice tohoto ekologicky prospěšného projektu vzdávat nechce.

„Myslíme si, že je to určitá cesta do budoucna, jak snížit objemy odpadu. Navíc by si tam občané mohli snadno pořídit fakticky pěkně zboží, které již nikdo nepotřebuje,“ dodává.

Co s dotacemi?

Radu města tedy čeká v nejbližší době debata o tom, jak naložit s již schválenými dotacemi z Operačního programu životního prostředí, které činí 6,4 milionů korun.

Celkové náklady na realizaci by pak měli být přibližně 7,5 milionů. „Musíme nyní prověřit, do jaké míry ty dotace ještě platí nebo jestli si můžeme dovolit půlroční odklad. Případně zdali se budou vypisovat znovu,“ předesílá kroky města.

Příčinu opakovaného nezdaru při výběru zhotovitele prý zřejmě zná. „Důvodem, proč se nikdo nehlásí, je pravděpodobně skutečnost, že jsou ti výrobci momentálně skutečně vytížení. Ten stavební boom opravu je. Devatenáct firem se o ten projekt sice zajímalo, ale nakonec všichni couvli,“ prozrazuje místostarosta.