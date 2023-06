Plavební bude před prázdninami tři dny zcela zavřená. Konec prací se ale blíží

Alena Hedvíková Reportérka

/FOTOGALERIE/ Rekonstrukce Plavební ulice v Mělníku se blíží do cíle. Před tím ale bude tři dny úplně zavřená, tedy i pro rezidenty a řidiče, kteří míří do technických služeb nebo do vinařství. Všichni se ovšem mohou těšit, že se už brzy dostanou přes Labe do Mělníka a ven z města opět i po starém mostě.

Práce v Plavební ulici v Mělníku zatím stále pokračují. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Radnice oznámila konkrétní termíny, kdy dojde k úplné uzavírce a následnému zprovoznění Plavební ulice. „Ulice včetně přístupové komunikace do lokality Rybáře bude pro veškerou dopravu zavřená od 26. do 28. června,“ potvrdil mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl (TOP 09). „Zintenzivnění prací do tří dnů je tím nejkratším možným termínem, aby bylo možné stavební práce řádně dokončit," uvedl Špergl s tím, že konečnou úpravu vozovky nelze jinak technologicky provést než kompletní uzavírkou. IKEA otevírá nová mobilní výdejní místa. Jedno z nich vznikne u Tesca v Mělníku Rekonstrukce Plavební ulice komplikuje už od konce letošní zimy dopravu v Mělníku. K omezení patří i neprůjezdný most Josefa Straky, po několik měsíců tak pro veškerý provoz přes Labe slouží pouze nový most. Ke zprůjezdnění silnice v Plavební by mělo dojít na začátku letních prázdnin. Na komunikaci aktuálně pokračuje pokládka obrubníků, zámkové dlažby části chodníků a parkovacího stání. „Současně probíhá čištění a kamerové prohlídky dešťové kanalizace a vyhodnocuje se případná nutnost její opravy," dodal radní pro dopravu.

