Mělník /FOTOGALERIE/ - Od pátku 17. května začala v Mělníku jezdit pravidelná lodní doprava. S vyhlídkovou lodí Fidelio můžou zájemci plout na soutoku Labe a Vltavy, pod Mělnickým zámkem, do Obříství a také historickými plavebními komorami v Hoříně do zooparku v Zelčíně.

„Loď Fidelio s námi už několik let spolupracuje. Nyní došlo k rozšíření plavebního řádu. V květnu, červnu a září budou jezdit pravidelné okružní plavby od pátku do neděle, v průběhu letních prázdnin dokonce od čtvrtka do neděle,“ říká mělnický místostarosta Petr Volf.