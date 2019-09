Během Mělnického vinobraní dojde k posílení některých dopravních spojů.

Tradiční Mělnické vinobraní už se kvapem blíží. | Foto: Karel Lojka

Autobusová linka 369 bude mít v pátek 20. září prodlouženy dva večerní spoje, a to z Mlazic do Liběchova, v sobotu 21. září pak na této trase přibudou tři spoje. V sobotu večer bude také na této lince prodloužena doba provozu v intervalu třicet minut ve směru do Prahy. Poslední spoj je naplánován v 0.05 hodin z autobusového nádraží. Linka 466 chystá v sobotu spoj navíc z Kralup nad Vltavou do Mělníka – ve 22.55 hodin, zpět potom v 0.25. Linky 467 a 688 posílí v sobotu ve směru ze Mšena do Mělníka. Autobus pojede ve 23.25 hodin. Zpět následně v 0.25 přes Byšice a Mělnické Vtelno. Linka 474 hlásí prodloužený provoz v sobotu.