Po smrtícím výbuchu rozjíždějí v Kralupech nová školení

Kralupy nad Vltavou – Hmotné škody nejsou nijak dramatické a obnovení provozu distribučního terminálu je možno očekávat v následujících dnech. Tak mluvčí společnosti Unipetrol Pavel Kaidl přiblížil v sobotu situaci na silničním distribučním pracovišti rafinerie v Kralupech nad Vltavou, kde se ve čtvrtek dopoledne odehrála tragédie: při výbuchu nepoužívané externí nádrže (kterou pracovníci externí firmy zřejmě měli začít připravovat k opětovnému využívání) zemřelo šest lidí a další dva utrpěli vážná zranění.

Na závěry se bude čekat



Kaidl také potvrdil dřívější informaci Deníku, že v pátek odpoledne ukončili práce na místě tragédie vyšetřovatelé hasičů i tým kriminalistů a policie uvolnila vstup pro expertní komisi Unipetrolu. Ten se zaměřuje jednak na hledání příčin mimořádné události, jednak na nápravná opatření. Vzhledem k tomu, že na vyšetřování policie a hasičů se podílejí také znalci, bude zřejmě třeba na závěry počkat, až budou vypracovány jejich posudky. To se může protáhnout na měsíce. V řádu měsíců – zhruba za čtvrt roku – by měly být k dispozici také poznatky z šetření Státního úřadu inspekce práce. Ten mimo jiné zkoumá dodržování pravidel bezpečnosti.

Kaidl opětovně zdůraznil, že ačkoli se jedná o jednu z nejtragičtějších průmyslových havárií v České republice z posledních desetiletí, šlo o záležitost, která neohrozila obyvatele obcí a měst v okolí (jimž se i tak firma omlouvá za způsobené nepříjemnosti) ani životní prostředí. Nebyly také narušeny provoz rafinerie či zásobování palivy. Nic se nemění ani na plánované a dlouhodobě připravované odstávce kralupské rafinerie. Ta má kvůli takzvané zarážce – rozsáhlým pracím na údržbě celého provozu a jeho modernizaci, což se dělá jednou za čtyři až pět let – zůstat mimo provoz až do května. Firma ve svých vyjádřeních opakovaně zdůraznila, že s těmito pracemi (které byly částečně zahájeny už během utlumování provozu v uplynulých dnech) exploze nesouvisela.

Výbuch jedné z prázdných nádrží postiženou technologii neponičil nijak zásadně, přiblížil o víkendu prvotní zjištění expertního týmu firmy předseda představenstva Unipetrolu Krzysztof Zdziarski. Naznačil, že prvotní předpoklady počítaly s tím, že nedošlo k zásadním škodám – a obhlídka na místě to potvrdila. „Poškozený je skladovací tank, který v době exploze byl prázdný. Odhadujeme, že celý terminál uvedeme opět do provozu v následujících dnech,“ uvedl Zdziarski.



Předpisy si pohlídají



Předseda představenstva připomněl, že poté, co výsledky vyšetřování policie i vlastní interní komise přinesou více informací o tom, jak k neštěstí došlo, bude možné přijmout odpovídající opatření – a totéž bude Unipetrol vyžadovat od partnerských společností. „Již nyní jsme je vyzvali k novému proškolení svých pracovníků – a my sami ještě zvýšíme naše kontroly dodržování všech předpisů pro práci v areálu,“ zdůraznil.

Nadace Unipetrolu již také prostřednictvím dodavatelských společností, pro které postižení pracovali, nabídla pomoc zraněným a pozůstalým.