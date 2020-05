Pobytové tábory ruší, budou jen příměstské

Letošní léto bude velmi atypické i pro děti. Tradiční pobytové tábory organizované pod taktovkou Domu dětí a mládeže Mělník totiž padají a nahradí je příměstské tábory. Uvedla to Helena Jiráčková, ředitelka DDM Mělník. Důvod je ten, že pokud by se na pobytovém táboře objevil koronavirus, hrozilo by, že táborníci budou muset zůstat v objektu ve čtrnáctidenní karanténě.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE „Rodiče by za dětmi nesměli, byli bychom v izolaci. Organizaci by vznikla škodní událost za čtrnáctidenní karanténní pobyt a povinnou dezinfekci prostor. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla pro letošní rok všechny pobytové tábory zrušit," vysvětlila ředitelka. Děti však o tábory nepřijdou – čekají je „pouze" příměstské tábory, které se budou konat za zvýšených hygienických podmínek. Problém vidí ale ředitelka Helena Jiráčková v tom, že MŠMT zatím nevydalo metodický pokyn, který by jasně stanovil pravidla – počty účastníků ve skupině, platné hygienické podmínky, možnosti využití dopravních prostředků, návštěvy zábavních, sportovních a kulturních areálů. „Stále však nevíme, jestli tábory budou po 15, 30, 50 dětech. Od toho se odvíjí i počet potřebných pedagogických pracovníků," vysvětlila. Zrušením pobytových táborů jsou spojené i administrativní problémy. „Organizace byla nucena ukončit uzavřené smlouvy na ubytování s již zaplacenými zálohami. Ne všichni provozovatelé nám ale mohou zálohy vrátit," řekla. Rodiče jsou na náhradní scénář připraveni, DDM jim rozeslal dopis, že navyšují kapacitu příměstských táborů. „Ty se budou konat za zpřísněných hygienických podmínek, celkem máme jedenáct táborů na červenec a srpen, k tomu sportovní aktivity našich zájmových útvarů, to jsou sportovní soustředění v srpnu," uvedla. Zpřísněná opatření budou znamenat i vyšší náklady v podobě nutnosti zakoupení desinfekce, rukavic, ochranných pomůcek, ale i zajištění dostatečného počtu pracovníků. „Musíme mít připravené personální rezervy. Nikdo si ale neumí zatím představit, v jakých podmínkách tábory budou, je to velký otazník," řekla ředitelka k současnému stavu. Děti na některé aktivity budou muset mít rukavice, počítá se s rouškami. „Zajišťujeme i cateringové stravování, aby děti nemusely do restaurací," uvedla Helena Jiráčková. V současné době se počítá zhruba s padesátkou dětí na jeden příměstský tábor, pokud nepřijde jiné nařízení. V „nouzovém" režimu bude i program. „Vymýšlíme program, aby byl pestrý i za současných podmínek. Nebudeme navštěvovat velké masové aktivity," nastínila ředitelka. Zdražování táborů se ale podle jejích slov nechystá. Vyšší náklady na všechna opatření budou, to ale bude kompenzovat fakt, že nebude možné podnikat takové výlety, jako v minulých letech. Na konkrétní podobu všech opatření se ale zatím čeká. S tábory zatím počítá také Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou. Uvedla to ředitelka Kateřina Viktorová. „Počítáme s tím, že příměstské i pobytové tábory pořádat budeme. Normálně se připravujeme, nezdražujeme, necháváme cenu stejnou," uvedla. Tábory se mají konat hlavně v srpnu.

