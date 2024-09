V Mělníku byla už v pátek postavena u řeky v Rybářích mobilní povodňová hráz. V sobotu ráno tam byla hladina Labe na 430 centimetrech, vpodvečer přesáhla pět metrů a v neděli brzy ráno pět a půl metru. V tu chvíli začal platit třetí stupeň povodňové aktivity, což už znamená ohrožení. Stav extrémního ohrožení v Mělníku nastává po přesažení devíti metrů.

Mobilní hráz byla postavena v Mělníku už v pátek 13. září. | Video: Deník/Petra Špitálská

Mělník zveřejnil už v sobotu informační linky městská policie, kam mohou lidé volat s dotazy na aktuální situaci, opatření nebo možnosti pomoci: 315 622 322 315 635 129.

Už od pátku je sestavená mobilní povodňová hráz a nyní se ještě zvyšuje. "Vzhledem ke zhoršené předpovědi se rozhodlo o výstavbě protipovodňové hráze do plné výšky. Dostavěna by měla být v neděli v poledne, tedy s ohledem na stoupání hladiny s dostatečnou časovou rezervou," uvedl mluvčí města Jan Denemark Nováček. V sobotu byla zavřena povodňová vrata do přístavu a v noci na neděli i vrata na Pšovce.

V Kostelci nad Labem se řeka dostala na druhý stupeň. V neděli v osm hodin ráno byla na 630 centimetrech. Ke třetímu stupni chybělo v tu chvíli přesně půl metru.

Ve městě jsou od soboty zavřené silnice podél Labe a cyklostezka do Brandýsa nad Labem. Zákazy platí i v dalších místech na Mělnicku.

Uzavřeny jsou třeba zámecký park ve Veltrusech nebo lesíky a parky v Neratovicích. V tomto městě, kde platí na Labi rovněž ruhý stupeň, bylo už v sobotu preventivně evakuováno zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Zázemí pro ně bylo vytvořeno v jedné z místních škol.

"V Neratovicích ani Mlékojedech nejsou nyní ohroženy žádné domy. Voda zatím zatopila část panelové cesty pod železničním mostem a v následujících hodinách vystoupá na cestu na labské riviéře a cyklostezku v Mlékojedech," popsaly aktuální situaci Neratovice na svém facebookovém profilu v neděli dopoledne.