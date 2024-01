Mělnicko čeká nejmrazivější noc týdne. Víkend už by mohl být přívětivější

/VIDEO/ Mělnicko svírají mrazy. A hned tak se to nezmění. Noc z úterý na středu má být přitom nejmrazivější v dosavadní části zimy. Až ke konci týdne by mělo přijít oteplení, kdy by se denní teploty mohly vytáhnout nad nulu.

Zima a mráz. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný