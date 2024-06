Petra Špitálská dnes 17:13

Bouřky, na které s napětím čekají Francie a Německo, se vyhnou ani Česku. Neměly by mít ale tak dramatický průběh jako jinde ve střední Evropě. Pro Mělnicko sužované vedrem platí podle Českého hydrometeorologického ústavu na úterní večer a celou středu výstraha, mělo by ale jít spíše o nízké bouřkové nebezpečí. Už v pátek a v sobotu by ale mohlo být hůř.