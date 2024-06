„Vyhlašujeme výstrahu před vysokými teplotami na sobotu,“ oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před víkendem. „V sobotu bude přes střední Evropu postupovat k východu nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a na její zadní straně se obnoví příliv tropického vzduchu od jihu. Sobotní odpolední a podvečerní teploty budou na většině území dosahovat až 33 °C," vysvětlili meteorologové.

V neděli se sice převalí od západu přes Česko studená fronta, předtím bude ovšem vrcholit příliv velmi teplého vzduchu. ČHMÚ předpokládá, že teploty vystoupí na 30 až 35 °C a během dne budou od západu postupovat přes naše území zesilující bouřky.

Kam k vodě?

Koupaliště Kralupy nad Vltavou

Otevírací doba: 10.00 – 20.00, ranní plavání 6.15 - 8.00 hodin

Vstupné: dospělí 140 korun, ve všedních dnech od 15 hodin 100 korun, děti od 6 do 15 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P 80 korun, ve všedních dnech od 15 hodin 60 korun, děti do 5 let a ranní kondiční plavci 40 korun.

Koupaliště Mělník

Otevírací doba: 9.00 – 19.00Vstupné: od 15 do 63 let 150 korun, od 16 hodin 90 korun, děti a senioři 110 korun, od 16 hodin 60 korun.

Koupaliště Neratovice

Otevírací doba: 10.00 – 19.00

Vstupné: dospělí 120 korun, ve všedních dnech od 17 hodin 90 korun, děti do 15 let, studenti a důchodci 90 korun, ve všedních dnech od 17 hodin 70 korun, děti do 5 let 50 korun.



Městské lázně Mšeno

Otevírací doba: 10.00 – 19.00 hodin

Vstupné: dospělí 100 korun, od 16 hodin 50 korun, děti do 18 let a senioři 30 korun, od 16 hodin 10 korun

Koupaliště Cítov

Otevírací doba: 10.00 – 19.00

Vstupné: dospělí 80 korun, děti od 3 do 15 let, studenti a senioři 40 korun

Koupaliště Želízy

Otevírací doba: 10.30 – 19.00

Vstupné: dospělí 85 korun, od 16 hodin 40 korun, děti do 3 let zdarma, děti do 15 let 45 korun, od 16 hodin 20 korun, studenti a senioři 65 korun, od 16 hodin 30 korun

Jezero Lhota

Otevírací doba: 6.00 – 20.00

Vstupné: dospělí 120 korun, od 16 hodin 50 korun, děti do 6 let, studenti a senioři 50 korun, děti do 5 let a ZTP a ZTP-P zdarma.