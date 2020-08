Počasí posledních měsíců napovídalo, že letošní úroda by mohla být daleko lepší než v uplynulých, značně suchých letech. Avšak není tomu tak. Klimatické podmínky ale nejsou na vině. Ty byly ideální. Svou neblahou roli při sklizni na Mělnicku totiž sehráli hraboši.

Hraboš polní - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

O takovou zkušenost se podělil soukromý zemědělec Pavel Verner, který hospodaří v Nové Vsi. „Letos by úroda byla dobrá díky tomu, že vyšlo počasí. Ale není. Na okrese máme přemnožené hraboše. Co nespořádali na Moravě, to vyrazili spořádat k nám,“ předeslal zemědělec, který pěstuje technické plodiny, například řepku, řepu cukrovku, mák, ale třeba i pohanku a čirok. Podle jeho názoru situace přesáhla kalamitní stav. „Uvažujeme, jak situaci vyřešit. Jestli mechanicky. Pochybuji ale, že získáme nějaké odškodnění,“ podotkl.