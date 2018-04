Počet sociálních pohřbů se zvyšuje, město už nemá kam urny ukládat

Mělnicko – Město Mělník už nemá kam ukládat urny ze sociálních pohřbů. Hrobové místo na hřbitově v Pražské ulici je plné. Zastupitelé proto na svém posledním zasedání rozhodli, že odkoupí za 30 tisíc korun nové hrobové místo na jiném mělnickém hřbitově Na Ráji.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše byl prvotní nápad novou hrobku vybudovat, ale ten byl nakonec zamítnut. „Bylo by to daleko nákladnější, než odkoupit již hotový hrob Na Ráji a opravit kapličku na hřbitově,“ vysvětlil starosta. Mělník ještě navíc zrenovuje zdejší kapličku, kam budou urny po sociálních pohřbech ukládány po dobu jednoho roku. „Vytvoří se tam jakýsi depozit, kde by si případní příbuzní mohli dodatečně urnu vyzvednout,“ uvedl Mikeš s tím, že jednou ročně se kaplička otevře a nevyzvednuté urny poputují do úložného hrobu. Především z toho důvodu, že případný pozůstalý se může objevit i po několika letech. Měl by se pak tedy o nebožtíka postarat podle svého přesvědčení a uložit na vlastní hřbitov. Z toho důvodu vedení radnice nechce vytvářet vsypové loučky.

V posledních letech počet sociálních pohřbů značně roste. Jen za loňský rok město muselo na své náklady zpopelnit a uložit devatenáct lidí. „Obáváme se, že letos jich bude ještě daleko víc,“ řekl Ctirad Mikeš. Dříve platilo město sociální pohřeb málokdy, tehdy šlo většinou o bezdomovce bez příbuzných, který zemřel v Mělníku. A například v roce 2011 už jich bylo přes deset za rok.

Město je ze zákona povinno se o nebožtíka postarat pokud se nenajde žádný žijící příbuzný. „Mělník následně uplatňuje náklady na pohřeb na ministerstvu pro místní rozvoj,“ dodal starosta města.

Za každý sociální pohřeb zaplatí radnice skoro deset tisíc korun. Nejde přitom o výpravné pohřby s muzikou, věnci a slzami, ale o tiché kremace. Pohřeb je v dnešní době nákladnou záležitostí. Navíc už stát pozůstalým nepřispívá takzvaným pohřebným, které bývalo pět tisíc korun. Vedle sociálních pohřbů tak přibývá i hodně skromných loučení se zesnulými nebo pohřbů bez obřadů.

I v Neratovicích se společné hrobové místo rychle plní. V roce 2016 město platilo dvanáct kremací, v roce 2014 to bylo dokonce čtrnáct pohřbů. Podle Jiřiny Kovářové mluvčí neratovické radnice letos proběhly už dva sociální pohřby. „Urny ze sociálních pohřbů se nechávají dva roky na pohřební službě, potom se ukládají do společného hrobu. Ten se u nás ovšem také rychle zaplňuje a město už zvažuje pořízení nové hrobky,“ vysvětlila Jiřina Kovářová.

Počet sociálních pohřbů

Mělník

2017 – 19 sociálních pohřbů

2011 – 12 sociálních pohřbů

Neratovice:

2018 – zatím 2 sociální pohřby

2017 – 14 sociálních pohřbů

2016 – 12 sociálních pohřbů