Nárůst zájmu o využití voličských průkazů Deníku potvrdila i zapisovatelka volební komise na Městském úřadu Mšeno Ivana Krúpová; ve městě, jež se označuje za vstupní bránu do CHKO Kokořínsko. „Určitě se projevil; máme jich 30,“ připomněla. Zdůraznila ale, že nejde jen o voličské průkazy: „Lidé opravdu chtějí volit: nejen lufťáci, ale i místní občané.“ Voličskou účast hodinu před uzavřením volebních místností vyčíslila slovy „kolem poloviny“ – což je prý víc, než bývá zvykem jindy.

Překvapila však i bezmála dvoutřetinová účast místních: hodinu po sobotním poledni už odevzdalo svůj hlas 150 z 232 oprávněných voličů obce Kokořín. „Je to více než bývá zvykem,“ konstatovala Pánková. S dodatkem, že nejvyšší účast zde bývá při volbách komunálních. Vyjma velkého zájmu se jí však v souvislosti s volbami 2021 zřejmě nic podstatného do paměti nezapíše: neodehrálo se cokoli zvláštního či mimořádného.

O velkém nárůstu hovoří zapisovatelka kokořínské volební komise Miroslava Pánková, jež může nabídnout dlouholeté srovnání. „V minulosti jsem jich mívala do osmi, letos zatím 26; to je velký rozdíl,“ řekla Deníku hodinu před uzavřením volebních místností.

Ujít si volby letos nenechala ani řada výletníků vyrážejících za odpočinkem na Kokořínsko – a jde o voliče, kteří se na to zjevně připravovali už s předstihem. Naznačuje to alespoň zkušenost volebních komisí v regionu s využitím voličských průkazů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.