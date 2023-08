Rekonstrukce Husovy ulice v centru Kralup nad Vltavou, která se nachází přibližně v polovině, pokračuje dlážděním silnice a parkovacích stání. Začne se pracovat i na úpravách podchodu pod železniční tratí, který proto bude ve dvou srpnových dnech uzavřen.

Podchod pod železniční tratí mezi náměstím a Kaplířovou ulicí. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Podchod pod tratí mezi náměstím a Kaplířovou ulicí, kterým si krátí cestu k vlakovému i autobusovému nádraží zejména lidé ze sídlišť Hůrka a V Zátiší i ze vzdálenějších čtvrtí, je hojně využíván. Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. srpna ale musí lidé počítat s tím, že nebude průchozí.

Pokud by to zjistili až na místě na poslední chvíli a museli by zavřený podchod obcházet, mohly by jim ujet jejich spoje.

Obrazem: Zámecký park opanovali rytíři. Svedli tam jedenáctou bitvu na Mělníku

Podchod, přezdívaný kdysi místními metro, zavřou pokračující práce na rekonstrukci Husovy ulice.

Jak uvedl na kralupském kanálu na youtube Jindřich Karvánek z odboru realizace investic městského úřadu, stavba pokračuje bez zásadních zdržení.

Zdroj: Youtube

Všechny inženýrské sítě už jsou na svém místě, zbývá jen dokončení plynovodních přípojek, dláždí se silnice a parkovací stání – a schyluje se k zastřešení podchodu.

Rekonstrukce Husovy ulice má být hotová do konce letošního roku s lednovou kolaudací, poté naváže rekonstrukce Jungmannovy ulice.