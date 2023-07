Městu se podařilo vyjednat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), kterému část plochy patří, aby byla oficiálně předaná do rukou pouličních umělců. „Na žádost města proběhlo předání opěrné zdi podél fotbalového stadionu FC Mělník. Doufáme, že se lidé, kteří sprejují například po zastávkách, přesunou na oficiální stěnu," uvedl Jindřich Špergl (nez. za TOP 09), který celou akci inicioval.

„Vše se připravovalo ve spolupráci s Městskou policií Mělník, musela být nastavena přesná pravidla - provozní řád. A podařilo se," upřesnil Špergl. Například doba, kdy mohou zájemci na zeď sprejovat, je vymezená od 6 do 22 hodin.

V sobotu 15. července se tak sjedou na Mělník sprejeři ze všech koutů republiky.

Správcem plochy se stal Radek Tříska, který je už řadu let aktivním sprejerem. „Pro mělnické sprejery to bude určitě nová zkušenost a i jiný pohled na tvorbu. A také se otvírá možnost pro zájemce, kteří chtěli zkusit sprejovat, ale nikdy se k činu neodvážili. Teď tam mohou jít legálně," řekl Deníku.

Novinku vítá mělnický umělec a grafik Petr Šťastný. „To je skvělá zpráva, takové projekty mohou pomoci kultivovat sprejerství ve městě," sdělil Šťastný, jehož "street art" tvorba se od klasického sprejerství liší. Oblíbenou činností umělce jsou hýbající se kameny ve zdi nebo videomapping.

Street art od Petra Šťastného v blízkosti Masarykova kulturního domu.Zdroj: Deník/Alena Hedvíková

Stěnu pro svou tvorbu nejspíš nevyužije. „Asi to nebude přímo pro mě. Nedržel jsem sprej v ruce řadu let," uvedl grafik.

Za nelegální graffiti hrozí až rok vězení

Vandalů se město neobává. „Místo nebude pod kamerovým dohledem, ale není vyloučeno, že se v případě problémů nemůže situace změnit. Věříme, že se tím sprejeři přesunou do legálních míst. Už v minulosti se domluvili vlastníci soukromých objektů podél trati, že se může legálně sprejovat právě tam," řekl ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek.

Za byť jen malý obrázek na nelegálním místě - soukromém i veřejném objektu bez povolení, hrozí vězení až jeden rok. Vše se odvíjí od výše vzniklé škody. „V minulosti došlo k úpravě trestního řádu z přestupku na trestní čin. I přesto jsme několik osob zadrželi a podařilo se je potrestat. Co se týče majetku města, dbáme na to, aby byl nápis co nejrychleji odstraněn," doplnil Hošmánek.