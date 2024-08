Teplota vzduchu po ránu přesahovala třicítku, voda přesných pětadvacet stupňů. Lidé už v ranních hodinách najížděli do areálu, aby si na pláži vybrali nejlepší místa. Už kolem poledne byla hlavní pláž jezera zaplněná lidmi. Tak vypadala první polovina středečního dne na oblíbeném jezeře Lhota.

"K jezeru jezdíme pravidelně. Kvalita vody se s jinými místy nedá srovnat. Navíc se tu cítíte jak někde v Chorvatsku," popsala pocity z místa Petra K. z Kralup nad Vltavou. A i podle tamních zaměstnanců přírodní koupaliště stoupá na popularitě.

"Snažíme se už několik let návštěvníkům nabídnout kvalitnější občerstvení i služby. Nyní se nám několikaletá snaha o přeměnu z klasických stánku se smaženými věcmi vrací zpět," řekl Deníku správce areálu Luboš Kořínek. Letošní sezonu si pochvaluje. Především zde nedošlo k žádným větším úrazům.

"Jediné, co návštěvníky trápí, respektive trápilo v měsíci červenci, byly přemnožené vosy. Řešili jsme případy alergiků, kdy je potřeba volat záchranku. Sanitka jezdila o dost více, než v jiných letech," upřesnil správce s tím, že pro drobnější poranění je na místě zdravotnická služba.

O všední dny se návštěvnost pohybuje kolem šesti tisíc lidí. "O víkendech je tu o kolo deseti tisíc návštěvníků," přiblížil vedoucí areálu. Hlavní sezona poběží až do září, pokud to počasí dovolí. V případě, že na Lhotu vyrazí čtyřčlenná rodina bez jídla s sebou, může počítat odhadem s tisícovkou za občerstvení. Za dva dospělé a dvě děti nad šest let tak za celý den u vody zaplatí 340 korun. V případě, že na místo dorazí autem, je tam k dispozici za poplatek 150 korun na celý den parkoviště. Jinde v okolí je parkování zakázáno pod pokutou pět tisíc.