S blížícím se jarem přivítal Zoopark v Zelčíně nová mláďata. Před dvěma dny se tam narodila dvě kůzlata. A v minulém týdnu přišli na svět malý beránek s ovečkou. Mláďata jsou lákadlem nejen pro malé návštěvníky.

Kůzlata v zooparku Zelčín se narodila před pár dny. | Foto: Foto: Markéta Truncová

„Zrovna teď se v kontaktním výběhu potkáte se zcela okouzlujícími kůzlátky. Mláďata se narodila během posledních dvou dnů a my jsme velice pyšní na jejich maminky, jak to krásně zvládly," uvedli zaměstnanci zooparku, kteří během minulého týdne přivítali také beránka, který dostal jméno Capucino, a dvouletou ovečku Máňu. K vidění je tam i hejno bílých krůt.

Díky teplejšímu počasí mohou návštěvníci vyrazit za zvířátky do Zelčína už dříve. Od začátku března je otevírací doba prodloužena, a to od 9 do 18 hodin.

V nabídce jsou i vyjížďky na koních, ve všedních dnech od 11, 13, 15 a 17 hodin a o víkendech pak v každou celou hodinu.