"Co se týká letošní sklizně, začali jsme relativně včas, takže máme už mírně přes půlku sklizeno. Letošní rok byl ale velmi složitý. Jaro bylo mimořádně deštivé, léto chladné. Podobně jako v jiných vinařstvích, bojujeme i my s plísněmi. Letošní hrozny mají i vyšší procento kyselin," dodává. Přestože vinobraní ještě pokračuje, hrubý odhad ztrát na úrodě, právě v důsledku plísní, bude podle Grepla okolo deseti až dvaceti procent. "Více budeme vědět až na konci sklizně," uzavřel sklepmistr.

Na vinicích či ve sklepích v Mělníku tak můžete potkat šlechtičnu s vysokoškolským titulem a znalostí osmi světových jazyků, která se ale denně zapojuje do práce, stejně jako její kolegové. Ve vinařství přitom spoléhá i na zkušené odborníky, včetně sklepmistra Jonáše Grepla, který dohlíží na dodržování kvality vín.

Na historických viničních tratích, založených kdysi šlechtickým rodem Lobkowiczů, které rodina získala zpět v restituci, hospodaří od roku 1992 Bettina Lobkowicz. V dlouhé tradici vinařství na Mělníku pokračuje, snaží se obnovovat vinice, modernizovat sklepy i celý provoz v Rybářích, kde vinařství sídlí. A jak sama Bettina uvádí: „Naší filosofií je pěstovat na labských terasách typické odrůdy (burgundské) a z nich vyrábět autentické víno, to znamená, že zpracováváme pouze hrozny z vlastních vinic.“

Také na mělnických vinicích je letošní vinobraní v plném proudu. Blahodárné sluníčko, které se i počátkem října opírá do strání jednoho z největších vinařství na Mělnicku, zvyšuje kvalitu sklízených hroznů, které každoročně vydají okolo 100 tisíc litrů kvalitního vína různých odrůd.

