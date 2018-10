Podzim se blíží, je čas zazimovat chalupu

Mělnicko - Pokračující podzimní počasí zanedlouho přiměje téměř všechny chataře a chalupáře, aby své objekty připravili na zimu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Většina chatových oblastí zanedlouho osiří úplně, a tím se otevře možnost pro zloděje, kterým je nedotknutelnost obydlí, v tomto případě chat a chalup, na hony vzdálená. Berou to jako vítanou příležitost, jak se na úkor jiného obohatit. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové si v tom lepším případě z chaty nebo chalupy odnesou nějaké cennosti, které obratem ruky prodají.

„Stávají se i případy, že se v chatě zabydlí a tuto v plné míře po nějakou dobu využívají. Když pak dojdou zásoby, nerozpakují se vloupat do dalších chat v okolí. Občas se stane, že chata vyhoří, a to buď neopatrností zloděje, nebo jeho úmyslem, aby po sobě zahladil stopy,“ vysvětluje Johnová s tím, že každé takovéto vloupání negativně působí na psychiku majitelů, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s ukradenou věcí nebo poničeným vnitřním vybavením.

Před zazimováním a opuštěním chaty nebo chalupy je vhodné odvést do bezpečí vše cenné, co můžete uložit doma nebo na jiném bezpečném místě. Je žádoucí uložit vše, co by mohl pachatel využít k vloupání do chaty, například žebříky, krumpáče, sekery, železné tyče apod. „Všechny takto zapomenuté nebo nedostatečně uložené věci může pachatel k vloupání použít. V každém případě je však nutné vše řádně zajistit a zabezpečit a udělat maximum pro to, aby bylo případné vloupání do chaty či chalupy pachateli co nejvíce ztíženo,“ říká mluvčí. Kromě klasických zámků a petlic dnes existuje i celá řada elektronických zabezpečení objektu.

„Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je pro policisty podstatná doba oznámení, kdy k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je téměř jisté, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit,“ tvrdí Johnová. Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden. Proto je vhodné dohodnout se se sousedy na pravidelných kontrolách chat a chalup.