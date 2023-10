/FOTO, VIDEO/ Dílničky, skákací hrad a malování na obličeje pro děti nebo floristická show pro dospělé provázely sobotní otevření zrekonstruovaných prostor a kavárny v Zahradnickém centru Jelínek ve Veltrusech.

Zahradnictví Jelínek otevřelo nové prostory, doprovodní program si užívaly i děti. | Video: Alena Hedvíková

Zahradnický prodej zahájili Jelínkovi před třiatřiceti lety, tehdy ještě v ulici Františka Šafaříka na zahradě u jejich domu. Po dvaceti letech se rozhodli prostor rozšířit a postavili větší zahradnictví na pozemku za domem. Nyní jsou zas o krok dál. Podle majitele Petra Jelínka trvala proměna podniku v pevnou stavbu s kavárnou dva roky. „Všechno probíhalo za provozu, což bylo dost náročné,“ poznamenal.

Kde se Jelínkovi inspirovali? „U kolegy v Břeclavi jsme viděli podobný styl zahradnictví v bílé barvě. Mají to blízko k lednicko-valtický areálu stejně jako my k veltruskému zámku. Aby to bylo jiné zahradnictví - trochu zámecké,“ dodal podnikatel.