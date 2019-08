/FOTOGALERIE/ V roce 1971 po sedmi letech se značnými potížemi bylo dokončeno mělnické koupaliště na Podolí.

Výstavba v akci Z trvala sedm let. Do té doby Mělničané nejdříve využívali plovárnu říční lázně u Labe. Ty byly ale koncem 60. let zrušeny, kdy chemické a bakteriální znečištění řeky již bylo životu nebezpečné. Města podél Labe včetně Mělníka tehdy neměla čistírny odpadních vod. Přitom na Mělníku nebylo, kde se koupat.