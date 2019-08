Na snímku je budova postavená v historizujícím slohu v roce 1902, kterou projektoval a pro sebe postavil mělnický stavitel Karel Novák. Nejprve zde byla restaurace Na Vinohradech, ve 20. letech 20. století zde sídlila firma Desserta. Ve 30. letech 20. století budovu převzala Okresní nemocenská pojišťovna.

V přízemí směrem do ulice Pražská bylo malé hokynářství paní Votrubové, z ulice Macharova byl vstup do populární cukrárny pana Eduarda Polívky. V padesátých letech dvacátého století byla budova přidělena OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) Mělník a po stavebních úpravách v ní byly zřízeny ordinace a lůžková část dětské nemocnice, které zde byly až do roku 1990. Objekt byl v devadesátých letech rekonstruován a opraven. Potom se zde vystřídalo několik nájemců. Od roku 2013 tento objekt vlastní soukromá společnost. (lojk)