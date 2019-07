Podnikatel si získal záhy věhlas nejen na Mělníku, ale i v širokém okolí. Vyhlášené Růzhovy labužnické párky miloval a ve velkém pro sebe a své přátele kupoval herec Vlasta Burian, který před válkou na Mělníku často pobýval u svého přítele obuvníka Antonína Řehořka.

Po znárodnění po roce 1948 získal celou firmu do vlastnictví stát a přes čtyřicet let patřila státnímu podniku Restaurace a jídelny (RaJ). Bývalou firmu získali zpět v roce 1992 v restituci potomci zakladatele Antonín a Václav Růzhovi a Jana Procházková. Výrobnu lahůdek, uzenin a teplé kuchyně, která do té doby patřila podniku RaJ, si vzal na starosti Antonín Růzha spolu se synem Martinem, který tam hned začal s úspěchem zastávat funkci vedoucího všech provozů.

Bývalá školní jídelna na náměstí Míru byla po rekonstrukci opět změněna na samoobslužnou lidovou jídelnu s velkým výběrem teplých jídel české i zahraniční kuchyně. (lojk)