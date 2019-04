Mělník /FOTOGALERIE/ - Mělnická čtvrť Rybáře se nachází na břehu řeky Labe. Jedna z černobílých pohlednic nabízí pohled na část příhradového mostu přes řeku v Rybářích, který byl dokončen v roce 1888. Hned v následujícím roce mělnický podnikatel a vinař Josef Viktorin nechal postavit v sousedství mostu výletní hostinec s ubytováním, který využívali turisté z výletních lodí a šífáci.

Rok 1930. Vchod do hostince U Hanušů, v patře byly hostinské pokoje a směrem k řece byla letní veranda a zahradní restaurace. | Foto: archiv Martina Klihavce a Karla Lojka

Viktorin měl nedaleko i vinařství, za mostem směrem ke Pšovce, kde je dnes vinařství Bettiny Lobkowiczové. Jeho dědicové jej totiž v roce 1923 prodali Lobkowiczům. Hostinec ve stejném roce koupil od Viktorinů Antonín Hanuš, rekonstruoval jej a zřídil tam sedm nových hostinských pokojů. Hotel prosperoval až do 50. let 20. století, kdy se stal součástí národního podniku Restaurace a jídelny. Potom postupně zanikl. Po roce 1990 byl objekt prodán do soukromého vlastnictví.