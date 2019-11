/FOTOGALERIE/ Hrad Kokořín je cílem výletů již od 18. století. Tehdy ovšem ještě byl zříceninou. Rád k němu později chodil i Karel Hynek Mácha. Díky tomu, že si hrad oblíbil nejznámější český romantický básník, dnes prostory hradu ukrývají právě i expozice českého romantického umění 19. století.

Kokořín v roce 1890. | Foto: archiv Karla Lojky

Blýskat na lepší časy se objektu začalo až v roce 1894, kdy jej zakoupil pražský podnikatel Václav Špaček. Jeho syn zříceninu nechal před první světovou válkou zrekonstruovat do novogotické podoby. Do dnešního stavu byl upraven v letech 1911 1916 architektem Eduardem Sochorem. Po konfiskaci státní mocí a pak po peripetiích po sametové revoluci byl vyhlášen národní kulturní památkou. V roce 2006 se konečně vrátil do vlastnictví rodiny Špačkových.