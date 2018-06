Pohotovost stále nefunguje. Rodiče jezdí s nemocnými dětmi desítky kilometrů

Mělník – Cedule na dětské pohotovosti v roudnické nemocnici, kam dojížděla téměř polovina dětí z Mělnicka, stále hlásá zavřeno. Krajští zastupitelé totiž odmítli žádost města o spoluúčast na této lékařské službě. Nemocnice na její obnovu rezignovala.

Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem.Foto: Deník/Karel Pech

V době, kdy jsou ordinace lékařů zavřené, musí rodiče s úrazy a nemocemi dětí na pohotovost. Na Mělnicku je však o tento typ zdravotnických služeb nouze.

Na sociálních sítích se nedávno jeden zoufalý rodič v brzkých ranních hodinách ptal, zda někde na Mělníku najde lékaře, který by mimo běžné ordinační hodiny ošetřil jeho dítě. Od ostatních diskutujících se bohužel nedočkal potěšujících zpráv. „Na Mělníku dětská pohotovost není, spádová je v nemocnici v Mladé Boleslavi. V Roudnici už je bohužel zavřená. Anebo v Praze," objasnila jedna z maminek současnou situaci, kdy musí rodiče nemocných nebo zraněných dětí sednout do auta a ujet desítky kilometrů s naříkající dcerou či synem do některého z okolních měst. „Nechápu, jak ve městě, jako je Mělník, může chybět dětská pohotovost!" rozčilovala se nad chybějící službou další z diskutujících maminek.

O osudu Podřipské nemocnice, jejíž služby využívali právě i malí pacienti z Mělnicka, už bylo rozhodnuto. Krajští zastupitelé smetli žádost radnice o stejnou částku, jakou byla ochotna na udržení dětské pohotovosti v Roudnici pustit sama, tedy 610 tisíc. To, jestli je verdikt jejím definitivním hřebíčkem do rakve, se ještě teprve ukáže. V dohledné době ale špitál pohotovost dětem určitě neotevře.

Další přesvědčování krajského úřadu nechává na radnici. „Hlavní prioritou pro nás zůstává poskytování akutní lůžkové péče na dětském oddělení,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Krajník.

„Rozhodnutím krajských zastupitelů jsme samozřejmě zklamáni,“ uvedl roudnický místostarosta Jiří Řezníček s tím, že bez podpory kraje není možné službu ve stávajícím rozsahu kvalitně provozovat. „I přesto se však nevzdáváme a budeme hledat cesty, jak místním dětskou pohotovostní službu vrátit,“ dodal místostarosta.

Do té doby však budou roudničtí rodiče vozit děti nejspíš hlavně do nejbližší nemocnice, která dětskou pohotovost provozuje. Tou je litoměřický špitál, který už od uzavření dětské pohotovosti v Roudnici před čtvrt rokem eviduje strmý nárůst dětí z Roudnicka, ale i ze Štětska.

Děti ze severní části mělnického regionu dojíždějí do Mladé Boleslavi, a nebo dokonce do Prahy, kam je jízda autem v poslední době dosti zdlouhavá.

Podporu roudnické nemocnice zastupitelům nedoporučil krajský odbor zdravotnictví a radní s ním souzněli.

„Dcera měla horečku a v noci zvracela. Brzy ráno jsme už nevydrželi a raději jeli na pohotovost na pražskou Bulovku. I když byla sobota, provoz byl poměrně hustý. Zaparkovat nebylo kde, všude plno. Manžel mě vyhodil před nemocnicí a já nesla šestiletou dceru v náručí k lékaři,“ vypráví svůj příběh Věra Havránková z Mělníka. Nakonec se ukázalo, že malá Nelinka má zánět slepého střeva a musela akutně na operaci. Kdyby byla otevřena roudnická pohotovost dostala by se na sál minimálně o dvě hodiny dříve.

Kam na dětskou pohotovost?

Mladá Boleslav

Dětská pohotovost - Klaudiánova nemocnice

tř. Václava Klementa 147/23, 29301 Mladá Boleslav II

Pondělí - Pátek 17.00 – 22.00 hodin

So, ne, svátky 08.00 – 22.00 hodin



Praha

Lékařská služba první pomoci pro děti nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2, tel: 283 842 224

Pondělí - pátek 16.00 – 06.00 hodin.

So, ne, svátky nepřetržitě.



Dětská pohotovost (LSPP děti) Motol

V Úvalu 84, Praha 5

V přízemí bloku D - naproti občerstvení v dětské části budovy

Po-Pá 17.00-7.00

So, Ne nepřetržitě



Kladno

DĚTSKÁ LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST KLADNO

Vančurova 1548, Kladno, tel: 312 606 412

pondělí - pátek 17.00 - 22.00 hodin

so, ne, svátky 8.00 - 20.00 hodin