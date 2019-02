Mělník – Od března letošního roku by v Mělníku měly začít jezdit dvě nové autobusové linky městské hromadné dopravy. Obslouží i nově vzniklé zastávky na Brabčově a u vlakového nádraží.

Komplikace s průjezdností ovšem mohou nastat v mělnické ulici Ve Žlábkách. Podle slov prvního mělnického místostarosty Milana Schweigstilla tam mnozí řidiči parkují nevhodně a není tam dost místa pro projetí autobusu. „Zatím jsme s ČSAD domluveni, že nebudeme dělat žádná opatření. Pokud ale nastane situace, že se tam autobus skutečně nedostane, okamžitě přikročíme k tvrdým represím. Do celé ulice se dá zákaz stání,“ vysvětluje Schweigstill s tím, že vedení radnice bude apelovat na řidiče v této ulici, aby stavěli svá vozidla podle komunikace vždy tak, aby byl dostatek prostoru i pro hromadnou dopravu.

Současná linka číslo 474 bude rozdělena na dva nové spoje. „Město se rozhodlo rozšířit nabídku MHD, aby lidé co nejméně jezdili do centra autem,“ říká Schweigstill. Stávající linka 474 bude rozdělena a nově bude zajíždět i na Brabčov, kde bude zároveň i její konečná zastávka. Navíc bude jezdit v hodinovém taktu. Potom pojede dál přes Slovany, na Pražskou, projede městem a bude dál pokračovat na Kokořín. To by mělo přijít s celostátní změnou jízdních řádů, takže s největší pravděpodobností se s ní lidé poprvé svezou v pondělí 4. března letošního roku.

Druhá linka, která vznikne roztržením té současné, bude mít číslo 747. Ta bude mít konečnou právě u vlakového nádraží. Zastávka by tu tak měla být znovu obnovena po patnácti letech. „Mělník je snad jediným městem, které nemá zastávku autobusu u vlakového nádraží,“ vysvětluje první místostarosta s tím, že tato linka bude pokračovat na autobusové nádraží, také projede kompletně celým městem a potom zamíří směr Skuhrov, Velký Borek a skončí v Byšicích. Tím se podle Milana Schweigstilla ve městě zdvojnásobí počet spojů, které budou mít hodinový takt.

Jízdní řád nové linky 747 je postaven tak, že bude plynule navazovat na příjezdy a odjezdy přímých vlakových spojů na Prahu a z Prahy.

Slibujeme si od toho, že dojde k nárůstu cestujících, kteří využívají k dopravě železniční trasu. Prokazatelně na naší železniční trati cestujících přibývá,“ tvrdí Milan Schweigstill.

Řada vlaků už ovšem teď dojíždí do Prahy kapacitně velmi přetížená. Podle jeho slov ale není možné na trať Mělník Praha přidat ještě nějaké další spoje, protože už teď jsou koleje maximálně vytížené. Jediným možným řešením je pouze přidání vagónů k jednotlivým soupravám.