FOTO, VIDEO: Pokud začne hořet v paneláku, skončí to katastrofou

Mělník - Přeplněná sídliště zaparkovanými automobily, příliš úzké ulice a vysoké panelové domy. To vše dohromady může zapříčinit v Mělníku obrovskou katastrofu. Jakmile totiž propukne požár, na kterémkoli sídlišti ve městě, v panelovém domě, hasiči nemají možnost dostat se na místo včas. V některých případech se k výškovým budovám totiž nedostanou vůbec.

Podle statistky vznikne ročně více než 3000 požárů v domácnostech po celém Česku. Proto pátek třináctého využili hasiči v celém Středočeském kraji ke zkoušce průjezdnosti v ulicích městských sídlišť. Velitel mělnických hasičů Zbyněk Štajnc před výjezdem na zkoušku uvedl, že délka hasičského žebříku je až 12 metrů a maximální šíře po vysunutí podpěr je 5 metrů. Na mělnických sídlištích by nebylo možné takovou techniku vůbec použít. „Velký problém je například ve Sportovní a Studentské v tom, že jsou obousměrné. Mělo by tam být podle předpisů na průjezd šest metrů, ale stěží jsou tu tři,“ ukazoval šéf hasičů mezi hustě zaparkovanými automobily. „A když už se dostaneme na místo zásahu, nedostaneme se zpátky.“

Hodinová jízda mělnickými sídlišti skončila katastrofálním zjištěním. Řidiči parkují v křižovatkách, na chodnících a absolutně nedodržují ponechání volných míst pro možnost nájezdu na nástupní plochy pro požární techniku. Neohleduplní šoféři vyfasovali za stěrače letáček s informacemi, že jedno špatně zaparkované auto může znamenat několik zmařených životů. A jen díky zkušenosti a profesionalitě řidiče hasičského vozu nepřišli o lak na svém automobilu.

První zádrhel se ukázal hned v první ulici v sídlišti Sportovní. V křižovatce ulic Dukelská, Revoluční a Studentská stála auta přímo v zatáčce. Hasičský vůz se musel vytáčet na několik pokusů, aby vůbec projel. Pokud by záchranáři spěchali k požáru, dorazili by na místo o několik minut později. „A to jsme na zkušební jízdu průjezdnosti ulic vzali to nejmenší nákladní auto, jaké v hasičárně máme. Cisternou bychom neměli vůbec šanci projet,“ vysvětlovat Štajnc, když se řidič snažil manipulovat náklaďákem a dva kolegové mu do vysílačky hlásili, kolik centimetrů od zaparkovaných aut se nachází.

U mateřinky na náměstí generála Swierczewského záchranářské auto dokonce muselo projet přes pás zeleně, který odděluje dva jízdní pruhy. Na sídlišti Slovany auta na poměrně širokém parkovišti parkují dokonce ve třech souběžných pruzích. Dva pásy automobilů stojí po stranách ulice a další vozy se pro nedostatek míst řadí ještě uprostřed. „V tomto případě bychom se k domu nedostali a museli bychom tahat a napojovat hadice až ze začátku ulice,“ ukazuje velitel na vzdálenost několika desítek metrů.

V ulici Kosmonautů se úplně klidně auta řadí ve dvou souběžných pruzích na jedné straně ulice. Druhý pruh potom stojí ještě na opačné straně komunikace. Průjezdná šířka se tak zúžila na něco málo přes dva metry. Ve Vlasákově ulici je pro změnu uměle vytvořené parkoviště právě na nástupní ploše pro záchranáře.

Skutečný oříšek se ukázal v Pivovarské, kde se hasičské auto protáhlo mezi osobáky skutečně jen o několik milimetrů. Celou dvou set metrovou ulici projeli doslova krokem. Zdržení v případě nutného výjezdu by se počítalo na dlouhé desítky minut.

Nejproblémovější ulice v Mělníku

- Dukelská

- Studentská

- Sídliště Slovany

- Sportovní

- Čechova

- Kosmonautů

- Zádušní

- Vlasákova

- Pivovarská