Policisté upozorňovali na nebezpečnou zastávku v Liběchově

Malebná roubenka s kůlovým plotem a košatými muškáty v oknech. Ideálně na kraji lesa plného hub či u rybníka. To je stále sen drtivé většiny současných Čechů. Dokládají to i poslední data společnosti RE/MAX Europe: chatu nebo chalupu k odpočinku podle nich vlastní dokonce pětina Čechů. To je pátý nejvyšší počet v Evropě.