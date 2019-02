Mělnicko – Více než sto rekreačních objektů zkontrolovali v uplynulých dnech policisté ze Mšena ve spolupráci s policejními kynology. Zaměřili se zejména na dveře, okenice, zámky a ostatní přilehlé prostory v okolí. Při službě ve špatně dostupných místech využili novou policejní čtyřkolku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové nebyly shledány stopy po vloupání a ani nebylo zjištěno žádné poškození nebo užití násilí při vniknutí do objektu. „Na území kontrolovaných rekreačních oblastí se nepohybovala ani žádná podezřelá osoba,“ uvedla mluvčí.

Každoročně po ukončení letní a podzimní sezóny pobytu majitelů v chatařských oblastech zůstávají jejich chaty opuštěné a často přilákají nezvané návštěvníky. Z těchto důvodů se policisté snaží této trestné činnosti předejít, a to kontrolní činností policejních hlídek v těchto rekreačních lokalitách, jak v denních, tak i v nočních hodinách.

Policisté vyzývají veřejnost, pokud uvidí pohyb podezřelé osoby v teritoriu jejich obvodu, ať to neprodleně oznámí přímo místní policejní hlídce na telefonním čísle 702 208 805, která vše prověří. „Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je podstatná doba oznámení, kdy k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu následujícího roku, je téměř jisté, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit,“ upozorňuje Markéta Johnová s tím, že čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden. Proto je vhodné dohodnout se se sousedy na pravidelných kontrolách chat a chalup.

Chataře, kteří se ve svých objektech i přes nepříznivé počasí zdržovali, policisté upozornili na správné zabezpečení chalup a seznámili je s novým preventivním projektem Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům. „Objekt je vhodné zabezpečit především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky, jako je například bezpečnostní zámkový systém, bezpečnostní dveře, mříže a uzamykatelné okenice,“ radí policejní mluvčí a dodává, aby chataři rozhodně nenechávali přes zimu v objektech cennější věci. „Věnovat by měli zároveň pozornost při zabezpečení i menším oknům na verandě, u sklepů a sociálních zařízení,“ dodává Johnová.

Pokud ovšem dojde na nejhorší a chatař má podezření, že byl jeho domek vykraden, neměl by v žádném případě vstupovat do objektu. Pachatel by totiž mohl být stále ještě uvnitř. Je zapotřebí ihned na místo zavolat policejní hlídku.