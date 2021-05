Na tísňovou linku 158 volala 6. května kolem 3. hodiny ranní žena, která oznámila, že chce ukončit svůj život. Na místo okamžitě vyrazila hlídka policistů - Martina Hamplová s kolegou Tomášem Sorkou.

„Přijeli parkem Na Polabí směrem k řece Labe a začali po ženě pátrat. Pátrání jim však značně ztěžovala tma. Nakonec ženu, jen díky osvětlenému mobilu, kterým s ní udržoval operační důstojník kontakt, policistka uviděla stát po ramena v řece,“ popsala dramatické chvíle policejní mluvčí Martina Johnová.

Martina Hamplová nezaváhala a vrhla se do ledové řeky. „Neustále se snažila s ženou komunikovat. Když se k ní přiblížila, objala ji, projevila tak soucit. Žena jí padla do náruče a následovala ji z vody ven,“ doplnila Johnová.

Po vytažení policisté ženu odvedli do vyhřátého vozidla, zabalili ji do bundy a počkali na příjezd záchranářů. Provedli také dechovou zkoušku, při které žena nadýchala téměř 2 promile alkoholu. Záchranáři si ji po příjezdu na místo převzali do své péče a převezli ji do nemocnice.

„Voda byla přímo ledová, ale na to v té chvíli vůbec nemyslíte. V dané chvíli je nejdůležitější zachránit lidský život,“ říká k případu policistka Martina, která svým pohotovým, odpovědným a velice profesionálním přístupem zachránila lidský život.