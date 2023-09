Letitou budovu, v níž sídlí poliklinika, by majitelé chtěli prodat vcelku. Věří přitom, že kdyby jejím majitelem bylo město, zůstala by zachována pro zdravotnické služby. Deníku to řekla kralupská kožní lékařka Věra Felixová, která je spolumajitelkou nemovitosti už přes třicet let.

„Jsme už v důchodovém věku,“ vysvětlila za tým majitelů příčinu prodeje nemovitosti Felixová a potvrdila, že ji městu nabídli přednostně.

Zastupitelé projednávali možnou koupi polikliniky už na pracovním zasedání na začátku tohoto týdne. Nyní mají do veřejného zasedání, které se uskuteční v pondělí 11. září, čas dospět k rozhodnutí, jak budou hlasovat.

Už na první pohled je patrné, že nemovitost postavená za první republiky není v nejlepším stavu. Radní Luboš Truhlář (Kralupy Nová Vlna) zastává názor, že by bylo nezbytné nechat ji před odkoupením pořádně prozkoumat odborníky. „Po stavební stránce vypadá, že by vyžadovala velké investice. Musíme dopředu vědět, s jakými náklady bychom museli počítat," řekl Deníku Truhlář.

Rekonstrukce, nebo demolice?

Zda se částka, za kterou by město mohlo polikliniku koupit, ukáže jako přiměřená, nebo naopak přemrštěná, záleží podle Truhláře na příštím osudu nemovitosti. „Zatím nikdo neví, zda by se budova dala rekonstruovat, pokud ano, cena je přijatelná. Nabízí se ale i možnost bourání - a v tom případě bychom vlastně koupili pozemek, za který je částka vysoká," poznamenal Truhlář.

Budoucnost polikliniky nepochybně ovlivní i stav zdravotnických služeb ve městě. Jak připomněl Truhlář, mnoho lékařů, kteří mají ordinace v poliklinice, se věkově blíží ke konci praxe. A mladé lékaře, kteří by je nahradili, by zázemí ve zrekonstruované budově mohlo přitáhnout. „Téma je rozporuplné, město by nemělo vlastnit takové domy. Na provozu polikliniky budeme tratit a je otázkou, zda si můžeme dovolit tratit ve prospěch lékařské péče. Vše má svou cenu," dodal radní.

Zajištění zázemí pro lékaře

Opozice už má na koupi budovy jasný názor: je pro. „Cílem města není vydělávat, ale zajišťovat služby. Kdyby prostory koupil někdo jiný, mohlo by to znamenat úplný zánik polikliniky," uvedl zastupitel Martin Luksík (ANO) s tím, zdravotní péče je jednou z nejdůležitějších. „Mít ve vlastnictví takto strategický objekt, který k lékařským účelům slouží už téměř 70 let, považujeme z dlouhodobého hlediska za výhodné," dodal za opozici Luksík.

Problematický stav nemovitosti vnímají i její majitelé. Hájí se tím, že ji před lety nepořizovali za účelem zisku. „Nejsme podnikatelé, na nájmu jsme nikdy nevydělávali, naopak jsme, já nebo doktor Pavel Syrový, který je také spolumajitelem, platili režie. Lékaři platili minimální nájem, takže nám na opravy moc peněz nezbývalo," vysvětlila Věra Felixová, podle které jim byl například stav fasády polikliniky ze strany města často vyčítán.

Historie sídla polikliniky

Budova v Nerudově ulici byla postavena v roce 1925. Původně sloužila jako zázemí okresní nemocenské pokladny, tehdejší podobě dnešních zdravotních pojišťoven. V patře byly vybudovány byty pro úředníky a okresního lékaře, který tam měl i ordinaci. Po znárodnění v roce 1948 se z objektu stala poliklinika. Po roce 1989 budovu polikliniky získalo v privatizaci několik majitelů, kteří se pak v průběhu let měnili.