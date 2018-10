Politika sází na mládí. Nejmladšímu aspirantovi na starostu je čtyřiadvacet

Mělnicko /INFOGRAFIKA/ – Některá politická uskupení vybírají raději starší kandidáty, v jejich prospěch hraje jistě zkušenost a životní moudrost. Jinde ovšem raději volí mládí a novou nezkaženou energii. Voliči si ovšem budou muset zvolit nakonec sami.

Číslo dvě na kandidátce ČSSD má i devatenáctiletý Patrik Pospíšil v Cítově. Někteří si pokládají otázku, proč se takhle mladý člověk snaží prosadit v politice, ale Patrik Pospíšil v tom má jasno. „Je to jednoduché. Já jsem typ člověka, co si vždy přál, aby něco někdy po něm zůstalo. Tohle je jedna z možností jak dosáhnout tohoto snu,“ říká Patrik Pospíšil, který pravděpodobně své politické ambice částečně zdědil po rodičích. „Když sedí společně odpoledne u šálku horkého čaje tak člověk zjišťuje dost zajímavých politických názorů a nápadů,“ vysvětluje.

Jak sám potvrzuje, motivaci bere ve svých nejbližších. „Podporuje mě v tom celá moje rodina a já jim za to moc děkuji. Rád bych se prosadil společně s naší skupinou lidí. Já prosazuji v životě skupinovou práci, tudíž si myslím, že bychom dokázali společně vysoké cíle, protože máme mnoho nápadů,“ dodává Patrik Pospíšil, jeden z vůbec nejmladších kandidátů v celém okrese.

Na mládí vsadilo i politické hnutí Spojené síly pro Mělník, kde se o post starosty města bude ucházet teprve čtyřiadvacetiletý Oskar Blažek. Do voleb tak vede společnou kandidátku TOP 09 a Zelených. Díky svému věku tak Blažek aspiruje na vůbec nejmladšího starostu Mělníka. Podle vlastních slov chce do města přinést novou energii a naplnit tak potenciál pro podnikatele i občany. „Nestrávil jsem léta v politice a možná právě díky tomu mám v sobě pořád odhodlání Mělník rozhýbat. Postavili jsme nevyčpělou autentickou kandidátku a jdeme proti těm, kteří už na vize dávno rezignovali,” uvádí Oskar Blažek.

Druhým nejmladším kandidátem v Kralupech je Milan Pudil, který má číslo patnáct na kandidátce nového uskupení KRALUPY Nová Vlna. Teprve třiadvacetiletý podnikatel je podle svých slov nakloněn především sportu a čistotě v jeho městě. „Velice mi záleží na městě, ve kterém jsem aktivní a ve kterém jsem vyrůstal. Z pozice aktivního sportovce bych rád občany motivoval ke sportovním i mimo sportovním aktivitám. Rád bych, aby Kralupy byly živým městem,“ přiznává Pudil, který nemá žádné dosavadní zkušenosti s politikou. „Mé ambice začínají a končí u komunální politiky. V rámci města lze pracovat více do hloubky než ve větší a méně známé oblasti. Chci se soustředit na naše město,“ dodává Pudil.

Na Mělnicku se do vedení obcí a měst snaží prosadit hned osm devatenáctiletých a jeden osmnáctiletý student. Do třiceti let je z celkového počtu 1966 kandidátů jen 151 mužů a žen. Největší zastoupení mají ti, kterým je 43 let, těch kandiduje na Mělnicku hned 85. Více než 65 let má dokonce 219 kandidátů.

Vůbec nejstarším kandidátem do zastupitelstva je přímo v Mělníku Jaroslav Červinka za politické hnutí Mělničané, který oslavil devadesáté narozeniny. Starší politici se o své posty ucházejí už jen například v Ústeckém či Plzeňském kraji nebo v Praze. Jaroslav Červinka je zároveň vůbec nejstarším kandidátem v celém Středočeském kraji.

Na kandidátce KRALUPY Nová Vlna je sice nejstarší kandidátkou, ale jak sama říká, chtěla podpořit především tu mladší generaci, která je podle ní politicky nezkažená. Katarina Hronová věří, že jejich hlavním zájmem je zlepšit život ve městě, nejen ten svůj vlastní. „Pokud o to budou mít zájem, podělím se s nimi o své zkušenosti,“ říká Hronová, která už má s kandidaturou nějaké zkušenosti. „Byla bych ráda, kdyby se z Kralup stalo bezpečné město. Chtěla bych, aby se rodiče nebáli své děti posílat samotné do školy, aby děti nemusely procházet kolem míst, kde postávají skupinky opilců nebo narkomanů. Chtěla bych také, aby se i senioři cítili bezpečně, aby si mohli v klidu posedět v parku, nebo se kdekoliv projít,“ dodává Hronová.