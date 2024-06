Do Kralup nad Vltavou se vrátí poplatek za odpady, který tam lidé platili naposledy v roce 2013. Do městské kasy to má přinést zhruba patnáct milionů. Platit se začne od příštího roku.

Kralupští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili návrh vyhlášky o místním poplatku za odpady s platností od 1. ledna 2025. Po jedenácti letech ho budou znovu platit všichni lidé s trvalým bydlištěm ve městě i majitelé nemovitostí, kde není k pobytu nikdo hlášen.

Podle zákona je nejvyšší možnou roční sazbou dvanáct set korun, Kralupy nad Vltavou zvolily tři čtvrtiny této částky, platit se tak bude devět stovek. Sleva byla schválena pro děti do šesti let a seniory od pětasedmdesáti let věku, kteří budou hradit dvě stovky za rok.

Jak na zasedání zastupitelů vysvětlil starosta Libor Lesák, příčinou návratu poplatku jsou stoupající náklady města na likvidaci odpadu, současné i budoucí. „Z důvodu dopadu změny legislativy se budou nadále zvyšovat,“ připomněl.

Zatímco v roce 2014 město stála Kralupy nad Vltavou likvidace odpadu kolem 10 milionů korun, letos už přes 27 milionů. „Reálným odhadem by měl vybraný poplatek v příštím roce pokrýt zhruba 60 procent nákladů,“ řekl Lesák s tím, že do příjmů města by měl poplatek přinést 14,6 až 15,2 milionu.

Pro zvýšení poplatku na pondělním zasedání po krátké debatě hlasovalo dvanáct zastupitelů, proti byli čtyři a dva se hlasování zdrželi.

V Kralupech nad Vltavou platili lidé za odpady naposledy v roce 2013, tehdy byla roční sazbou pětistovka. Od následujícího roku byla vyhláška o poplatku za odpady zrušena s tím, že peníze, o které tím město přijde, nahradí zvýšení daně z nemovitosti.

Daň z nemovitosti se výrazně zvedala i letos, ovšem ze strany státu, v Kralupech nad Vltavou zůstal místní koeficient na loňské výši.