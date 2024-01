Z původní desetiprocentní daňové sazby se fitness a wellness centra i sauny přesunuly do sazby dvanácti procent. Podobně jako u kadeřnických služeb nebo čepovaného piva, kde se sazba daně z přidané hodnoty (DPH) zvedla dokonce na jednadvacet procent, to v mnohých provozovnách znamenalo zdražení služeb.

V HM Gym v Mělníku se od Nového roku jednorázové vstupné zvedlo o desetikorunu na sto třicet korun. „Měsíční permanentka vychází na 1250 korun, to je o sto korunu více než loni," potvrdil trenér Zdeněk Holeček.

Shodně zvýšil cenu i Orange gym v Kralupech nad Vltavou. „Z důvodu zvýšení daně jsme museli zdražit vstupné o desetikorunu, měsíční o stokorunu," uvedla tamní trenérka Andrea Šelichová. Za jednorázovou návštěvu posilovny se tam nyní platí 110 korun, měsíční permanentka s nejvýš dvaceti vstupy stojí třináct stovek.

Michal Doležal z mělnického Overcome gymu zatím nezdražil. „Nechci a neplánuji to," řekl stručně trenér. A podobně reagovala i zaměstnankyně Empire Fittness v Pražské ulici v Mělníku. „Zatím jsme to neplánovali a nevím o tom, že by se zdražovat mělo," uvedla.

Za stejné peníze jako v minulém roce se cvičí i v kralupském Diamond gymu. „O možném zdražení budeme teprve debatovat, zatím jsme ceny nechali stejné," potvrdila Deníku spolumajitelka posilovny Kateřina Hanousková.

Letošní leden bez ohledu na shodné ceny jako loni na tom podle Hanuskové není slavně. „Loni tu bylo na začátku roku úplně narváno, ale tehdy se všichni těšili po covidu, že půjdou mezi lidi," poznamenala.

V Orange gymu v Kralupech se naopak těší zvýšenému zájmu. Nejde ale jen o lidi, kteří se v rámci novoročních předsevzetí vrhli do cvičení. „Někteří jsou takzvaní ledňáčci, ale dost žen k nám běžně chodí spíš přes zimu, zhruba do dubna, na jaře se věnují raději pohybu venku, třeba na kolečkových bruslích, a vracejí se v létě zchladit se pod klimatizaci. Teď chodí hodně cvičit také náctiletí," vysvětlila trenérka Šelichová.

To, že začátek roku už nebývá tradiční dobou ledňáčků, potvrdil i Holeček z HM Gym v Mělníku. „Covid tenhle fenomén téměř rozpustil. Lidé si udělali posilovny doma, tak nemusí chodit ven," poznamenal.