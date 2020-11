Návštěvy příbuzných spojené s odchodem seniorů z tohoto světa už organizovali například v mělnickém domově seniorů. Zatím šlo vždy o klienty, kteří neměli koronavirus, proto byla organizace návštěv trochu jednodušší. „Návštěvníkovi změříme teplotu, musí si vydezinfikovat ruce a přichází k seniorovi. Pokud je člověk v paliativním stadiu, je sám na pokoji,“ uvedla ředitelka Centra pro seniory Mělník Drahomíra Pavlíková.

Přísnější opatření

Pokud by umírajícím byl člověk s koronavirem, opatření by se zpřísnila, ale i tak by Centrum udělalo vše pro to, aby se návštěva mohla uskutečnit. „V takovém případě by tam stoprocentně musely být speciální ochranné pomůcky,“ vysvětlila Pavlíková.

V mělnickém domově pro seniory nejčastěji lidé své příbuzné navštěvují virtuálně, prostřednictvím moderní techniky.

„Videohovor bývá za účasti sociálního pracovníka, oproti klasické návštěvě není úplně intimní. Pro seniory je přitom důležitý osobní kontakt, kdy se drží za ruce, dají si pusu. Jsou lační po dotyku, tomu ale doba nepřeje,“ poznamenala ředitelka.

Nejdelší zima

Co se týká návratu do normálu, není příliš optimistická, když sleduje zprávy a názory odborníků. „Myslím, že to bude nejdelší zima v našem i jejich životě,“ shrnula, jak s klienty prožívají současný stav.



Odborníci se shodují na tom, že současná situace, kdy se senioři nesmějí setkávat se svými blízkými, může oslabit jejich psychickou pohodu. Pokud si má psychoterapeutka Johana Kroupová vybrat, zda je pro seniory psychicky horší snášet obavy z nové nemoci nebo odloučení od svých blízkých, volí právě to druhé. Podle jejích zkušeností z toho senioři mohou mít deprese a situaci vnímat jako zhoršení svého života.

Virtuální setkávání

Třebaže je podle řady odborníků osobní kontakt nezastupitelný, částečné řešení vidí alespoň ve využívání moderních technologií.

„Určitě je lepší setkání na dálku než žádné. Cokoli je lepší než nic. Dárky, pozornosti, maličkosti,“ vyjmenovala psychoterapeutka Johana Kroupová, jak je možné seniorům poskytnout psychickou vzpruhu. „Může to být i dopis nebo obrázek od vnoučat,“ doplnila.

Ve středních Čechách je podle údajů krajského úřadu k dispozici přes čtyři a půl tisíce lůžek v domovech pro seniory. Volných míst přitom není ani dvacet. O seniory se v těchto zařízeních stará šedesát poskytovatelů sociálních služeb.

Domovy seniorů v době koronaviru



- navštěvovat seniory není možné až na výjimečné případy



- ty zahrnují zhoršení psychického a zdravotního stavu



- domovy pro seniory zatím nemusely naštěstí řešit návštěvy u umírajícího klienta trpícího koronavirem



- seniorům chybí blízký kontakt s příbuznými, v hodně případech jsou odkázání pouze na telekonference